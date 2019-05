Do samca dołączyła samica. Sprawdź, co słychać u bocianów czarnych - 31-03-2019 Od czwartku możemy oglądać transmisję na żywo z gniazda bocianów czarnych. Ten gatunek ptaków jest objęty w Polsce ścisłą ochroną. czytaj dalej

Dziesięć jaj, dziewięć sikorek

Na początku stycznia leśnicy i ornitolodzy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi powiesili na jednym z drzew budkę lęgową z otworem wlotowym. Aby sprawdzić, czy budka znajdzie właściciela, zainstalowali w niej kamerę. Kiedy na początku kwietnia rozpoczął się okres lęgowy, budkę zajęła para sikor bogatek.

Ptaki uwiły gniazdo z mchu, a potem z drobnych piórek i sierści zrobiły wyściółkę. W połowie kwietnia samica zniosła 10 biało-rudych nakrapianych jaj. Jak napisali łódzcy leśnicy, z dziewięciu jaj pod koniec kwietnia wykluły się pisklęta. Z ostatniego jajka nic się nie wykluło.

Zdaniem leśników ptaszki najtrudniejsze mają już za sobą. Nie zaszkodziło im ochłodzenie, a rodzice cały czas przynoszą im pokarm. Teraz młodym wyrastają już pióra, dzięki nim mają izolację termiczną.

Jak czytamy na stronie internetowej łódzkich Lasów Państwowych, pisklęta są nadzwyczaj żarłoczne i stale domagają się od rodziców karmienia. Leśnicy informują, że zwykle podczas trzytygodniowego wychowu młodych oboje rodzice intensywnie polują. Ptaki są w stanie przynosić pokarm od 300 do 650 razy dziennie.

Poczynania małych sikorek i ich rodziców można oglądać w internecie dzięki transmisji online.

Objęte ścisłą ochroną

Sikory bogatki to gatunek ptaków licznie występujący w Polsce, objęty ścisłą ochroną gatunkową. Możemy je spotkać w parkach, lasach, na skwerach czy w ogrodach. Występują też w innych częściach Europy, poza dalekimi regionami północnymi. Ten gatunek spotykany jest także w północno-zachodniej Afryce oraz w Azji w strefach położonych w klimacie umiarkowanym.

Pary sikor bogatek o dłuższym stażu mogą wyprowadzać do dwóch lęgów w roku, a młode pary - jeden. Samica składa od 4 do 18 jaj, z których zwykle po 14 dniach wykluwają się pisklęta. Po trzytygodniowym okresie karmienia przez rodziców, młode wyfruwają z gniazda.

Sikory bogatki dziennie potrafią zjeść tyle, ile same ważą. Waga dorosłego ptaka to około 20 gramów. Na wiosnę i latem najchętniej żywią się owadami, jajami, larwami i poczwarkami owadów. Kiedy nadchodzi późna jesień i zima, chętnie zaglądają do karmników, gdzie mogą znaleźć nasiona słonecznika, ziarna zbóż, orzechy i słoninę.

Sikory podczas zimy mogą spędzić trzy czwarte swojego czasu na żerowaniu.

Malutkie, ale potrafią pokazać pazurki

Sikory mogą też pokazać swe drapieżne oblicze. Jak piszą łódzcy leśnicy, w 1996 roku w węgierskiej jaskini w Górach Bukowych po raz pierwszy zaobserwowano przypadek zjadania przez sikory bogatki nietoperzy z rodzaju Pipistrellus. Dzięki obserwacji udało się ustalić, że sikory korzystały z tego typu pożywienia, gdy brakowało im ich stałego pokarmu.

Wielokrotnie obserwowano też, jak bogatki karmią się padliną pozostawioną przez wilki czy rysie.