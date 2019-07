Dzisiaj częściowe zaćmienie Księżyca

Taki widok to "jak wygrać w totka". Też macie szansę go zobaczyć - 22-06-2019 W całej Polsce od niedawna mamy okazję obserwować efektownie wyglądające obłoki. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Częściowe zaćmienie będzie można oglądać dziś wieczorem i w nocy. Faza maksymalna zaćmienia nastąpi o 23.32. Wówczas w cieniu znajdzie się około 2/3 tarczy Srebrnego Globu.

Będziemy mogli zobaczyć je w Polsce

Zaćmienie będzie widoczne z terytorium wschodniej Europy, w zachodnich rejonach Azji i Oceanu Indyjskiego i dużej części Afryki. Zjawisko będzie można obserwować również na terytorium Polski, przy czym w północno-zachodnich rejonach kraju wschód Księżyca nastąpi już w trakcie trwania fazy półcieniowej zaćmienia.

Całość zjawiska potrwa ponad pięć i pół godziny. W fazie maksymalnej w cieniu znajdą się około dwie trzecie tarczy Księżyca.

Kiedy oglądać zaćmienie Księżyca?

Zjawisko rozpocznie się o godzinie 20.44, kiedy Księżyc zacznie wchodzić w tzw. półcień Ziemi. O godzinie 22.02 tarcza Srebrnego Globu wejdzie w cień Ziemi. Faza maksymalna nastąpi o 23.32, jednak Księżyc nie zostanie całkowicie przesłonięty, dlatego mowa o zaćmieniu częściowym, a nie całkowitym. Wyjście z cienia Ziemi nastąpi o godzinie 1.00, a półcień Ziemi nasz naturalny satelita opuści o godzinie 2.18.

Do obserwacji zaćmienia Księżyca nie potrzeba żadnych przyrządów astronomicznych, chociaż na przykład lornetka pozwoli bardziej szczegółowo przyjrzeć się zjawisku.

Zaćmienie Księżyca 16 lipca 2019 (PAP/Maciej Zieliński/Adam Ziemienowicz)

Jak dochodzi do zaćmienia?

To nie koniec atrakcji

Zaćmienia Księżyca następują, gdy znajdzie się on na linii Słońce-Ziemia, po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, wchodząc w cień rzucany przez naszą planetę. W sytuacji odwrotnej, gdy Księżyc znajduje się pomiędzy Słońcem, a Ziemią, może on rzucać cień na Ziemię, przez co możemy obserwować zaćmienie Słońca.

Zaćmienia Księżyca mogą wystąpić tylko w trakcie pełni, przy czym nie każda pełnia jest związana z tym zjawiskiem. 16 lipca pełnia Księżyca wypada o godzinie 23.38. Jego odległość od Ziemi wyniesie 399 003 kilometry. Starożytne kultury z całego świata na podstawie wegetacji roślin, zachowań zwierząt lub pogody nadawały każdej pełni nazwę.

Lipcową nazywa się Pełnią Koźlego Księżyca. Kozły, czyli samce sarn, zrzucają co roku poroże, które zaczyna im odrastać w lipcu, stąd nazwa lipcowej pełni. Inne nazwy to Burzowa Pełnia - od licznych letnich burz - oraz Sienna Pełnia - od lipcowych zbiorów.

Przy okazji obserwacji zaćmienia Księżyca łatwo będzie także zobaczyć dwie planety. Blisko Księżyca, po prawej stronie, świeci Saturn, a dalej w prawo (na zachód) dostrzeżemy jasnego Jowisza. Wszystkie te obiekty są widoczne bardzo nisko nad horyzontem.