Dzisiaj równonoc wiosenna. Zmieni się astronomiczna pora roku

Czwartek, czyli pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, będzie okazją do oglądania Pełni Robaczego Księżyca. Astronomiczną zimę pożegnamy jednak już dzisiaj o godzinie 22.58. O tej godzinie dojdzie do równonocy wiosennej.

Pełnia Robaczego Księżyca coraz bliżej. Wiosną warto spojrzeć w niebo - 18-03-2019 W środę 20 marca o godzinie 22.58 rozpocznie się astronomiczna wiosna. Od tego czasu dni będą dłuższe od nocy. Na wiosennym niebie będzie można dostrzec ciekawe zjawiska astronomiczne. czytaj dalej

Pierwszy dzień wiosny i pełnia

Wiosnę astronomiczną przywitamy w środę 20 marca o godzinie 22.58. W tym momencie Słońce przejdzie przez jeden z punktów przecięcia ekliptyki i równika niebieskiego. Ekliptyka to okrąg na sferze niebieskiej, po którym pozornie porusza się Słońce w ciągu roku. Z kolei równik niebieski można sobie wyobrazić jako odpowiednik równika ziemskiego. Przejście Słońca przez jeden z punktów przecięcia ekliptyki i równika niebieskiego to moment równonocy: wiosennej lub jesiennej.

Pierwszym dniem wiosny kalendarzowej jest 21 marca. O godzinie 2.43 będziemy mieli okazję oglądać tak zwaną Pełnię Robaczego Księżyca. Uznawana jest ona za ostatnią pełnię zimową lub za pierwszą pełnię wiosenną.

CZEKAMY NA WASZE KSIĘŻYCOWE RELACJE. MOŻECIE JE WYSYŁAĆ NA KONTAKT 24

Nazwę marcowej pełni wymyślili rdzenni Amerykanie, którzy zauważyli, że gdy robi się cieplej i znika mróz, na rozmokniętą ziemię wydostają się różne robaki, w tym między innymi dżdżownice. Jej inne nazwy to: Czysta Pełnia, Skrzypiąca Pełnia czy Klonowa Pełnia.

Na horyzoncie i 20 stopni, i zimowy epizod - 19-03-2019 Nadchodzące dni przyniosą umiarkowane ciepło - termometry miejscami pokażą 14 stopni Celsjusza. Cieplejszy stanie się weekend, temperatura podskoczy miejscami nawet do 20 stopni. Uwaga: prognozujemy powrót opadów śniegu. czytaj dalej

Na wiosennym niebie będzie można dostrzec wiele ciekawych zjawisk astronomicznych, miedzy innymi planety i widowiskowe zbliżenia Księżyca do jasnych planet i gwiazd.

>>>SPRAWDŹ, JAKIE ZJAWISKA ZOBACZYMY NA WIOSENNYM NIEBIE

Prognoza na pierwszy dzień wiosny

Ostatni dzień zimy zapowiada się w większości kraju pogodnie, pochmurno będzie na Wybrzeżu, Pomorzu i Warmii. Deszcz popada jedynie lokalnie, a termometry pokażą maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, po 12 st. C na zachodzie.

>>>SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej będzie niestety pochmurny w większości kraju. Przejaśnienia pojawią się tylko na południu i zachodzie. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Suwalszczyźnie, Warmii i Żuławach, przez 12 st. C w centrum kraju, po 14 st. C na zachodzie.