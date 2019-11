"Dziwna sytuacja". Daniel biegał na ulicach Ostrowa Wielkopolskiego

Pożary buszu w Australii. Zginęło kilkaset koali - 08-11-2019 Wschodnia część Australii zmaga się z ogniem trawiącym busz. Kilkadziesiąt pożarów szaleje w Nowej Południowej Walii i Queensland. Walczy z nimi ponad tysiąc strażaków i około 70 samolotów gaśniczych. Ofiarami pożarów są koale. Prawdopodobnie zginęło ich aż 350. Część z tych, które przeżyły, mają poparzone nosy i łapy. czytaj dalej

- Była to dziwna, kuriozalna sytuacja generalnie. Jechałem środkiem miasta do domu na obiad, w pewnym momencie zobaczyłem wielkie zwierzę, które tak naprawdę później okazało się być danielem. Na początku pomyślałem, że to jeleń, bo tylko z jednej strony miał poroże. Jadąc do domu pomyślałem, że wyciągnę telefon i nagram całą sytuację, bo nie jest to sytuacja normalna i codzienna, żeby w środku miasta oglądać tak duże zwierzę - opowiadał w środę Marcin Żurek, autor nagrania. - Jak państwo później widzieli na filmie, daniel skręcił w kierunku myjni samochodowej - dodał.

Zwierzę wbiegło na teren myjni samochodowej, kilka chwil później znalazło się na jednej z posesji, gdzie podano mu środki nasenne i następnie przewiezione do lasu.

Jak powiedział Piotr Olszak, kierownik biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, dzikie zwierzę dotarło do miasta z pobliskiego lasu.

- Daniel ostatecznie schronił się na jednej z posesji, o czym powiadomił nas jej właściciel - mówił Olszak. Dodał, że dzięki temu mieli ułatwione zadanie. - W takich działaniach podmiotem wiodącym jest lekarz weterynarii, z którym miasto Ostrów Wielkopolski ma podpisaną umowę. Oczywiście w takich działaniach również biorą udział inne służby, jak policja, straż miejska i straż pożarna. Tutaj też współpracowaliśmy z myśliwym, który pomógł nam wskazać miejsce, w którym ten daniel powinien wrócić do naturalnego środowiska.

Olszak tłumaczył, że w pierwszej kolejności trzeba było zabezpieczyć teren. - Lekarz weterynarii podjął decyzję, że najlepszym sposobem będzie immobilizacja chemiczna. To znaczy, że przy użyciu broni Palmera lekarz weterynarii podał środek usypiający, który czasowo jakby ograniczył ruchy tego daniela. Mogliśmy go wtedy przetransportować w odpowiednio przygotowanej do tego celu klatce do pobliskiego lasu - opowiadał Olszak.

Całą sytuację skomentował Paweł Kędzierski, lekarz weterynarii. - Obecność dzikich zwierząt na ulicach miast i nie tylko miast, bo również gmin, ma tendencję wzrostową - mówił.

