Sezon na huragany. Prognozy NOAA - 02-06-2019 Od początku czerwca do końca listopada trwa sezon huraganowy. Prognozy amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów podają, że najbliższy niewiele będzie się różnił od ostatnich. Eksperci ostrzegają, aby być przygotowanym na każdą ewentualność. czytaj dalej

"Spokojnie"

Z informacji zebranych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Gdańsku wynika, że w niedzielę rano w Tczewie poziom wód Wisły wynosił 805 centymetrów (przy stanie ostrzegawczym 700 cm i alarmowym 820 cm). Z kolei w Przegalinie woda w tej rzece osiągnęła poziom 719 cm (przy stanie ostrzegawczym 650 cm i alarmowym – 700 cm), a w Świbnie znajdującym się najbliżej ujścia rzeki do Zatoki Gdańskiej – poziom 634 cm (przy stanie ostrzegawczym 600 cm i alarmowym – 680 cm).

Dyżurny WCZK Mirosław Haponiuk poinformował że mimo wysokiego stanu wody w Wiśle, na jej pobrzeżach nie zanotowano żadnych podtopień czy innych niepokojących zdarzeń.

Prognoza pogody na dziś: pogodnie w większości kraju, do 29 stopni - 02-06-2019 W przeważającej części kraju niedziela będzie pogodna. Lokalnie może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy 29 stopni Celsjusza. czytaj dalej

- Woda spokojnie spływa do Zatoki Gdańskiej – powiedział Haponiuk.

Dodał, że według aktualnych prognoz do 4 czerwca wezbrana woda powinna ujść do Zatoki Gdańskiej na tyle, że na całym pomorskim odcinku Wisły woda osiągnie poziom poniżej stanów ostrzegawczych.

Duże wezbranie wód w Wiśle to efekt intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce na południu Polski w drugiej połowie maja. Fala wezbraniowa sukcesywnie przemieszcza się korytem rzeki.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Synoptycy IMGW wydali alert drugiego stopnia dla województwa pomorskiego. Ostrzegają, że w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej poniżej stopnia wodnego Włocławek, w ujściowym odcinku Wisły przewiduje się wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych, a na wodowskazie Przegalina powyżej stanów alarmowych (do około 10-20 cm powyżej stanów alarmowych). Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na Zatoce Gdańskiej ma nie powodować utrudnień w odpływie wody z Wisły do morza. Ostrzeżenie straci ważność w poniedziałek o godzinie 8.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Sytuacja na rzekach

Około godziny 12 w niedzielę stany alarmowe wód były przekroczone w:

- Gdańsku Głowie na rzece Wisła (woj. pomorskie),

- Gdańsku Przegalinie na rzece Wisła (woj. pomorskie).

Sytuacja na rzekach w niedzielę około godziny 12

Wykres stanu wody za ostatnie 3 doby w stacji Gdańsk-Przegalina

Na poniższej mapie oznaczony został kolorami stan wody w rzekach. Niebieskie kropki to stacje hydrologiczne w naszym kraju, w których zbierane są aktualne informacje hydrologiczne:

Stan wody w rzekach 02.06.19 o godz. 6

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.