Foka Celebrytka odpoczywała w Krynicy Morskiej. Nagrał ją Reporter 24

Foka jest dobrze znana mieszkańcom Krynicy Morskiej. Ponieważ pojawia się na plaży regularnie, nadano jej imię. Ze względu na to, że wzbudza gigantyczne zainteresowanie, nazwano ją Celebrytką.

Także w piątek wieczorem tłumy nagrywały, jak foka odpoczywa na plaży. Jeden z obserwatorów postanowił podzielić się swoją relacją poprzez Kontakt 24.

Jak opowiadał redakcji Kontaktu 24 Michał Krause z Błękitnego Patrolu WWF, foka chwilę odpoczęła na plaży, a potem skierowała się z powrotem do morza. Teren, na którym się wylegiwała, został zabezpieczony, aby nikt nie podchodził niebezpiecznie blisko.

Nie płoszyć foki

- Jest to zdrowe zwierzę, niestety często niepokojone przez turystów i osoby, które nieodpowiednio się zachowują. Podchodzą zbyt blisko, robią zdjęcia, dotykają, chcą pogłaskać. Ta konkretna foka jest nam bardzo dobrze znana. Jest bardzo nietypowa, ponieważ pozwala do siebie podchodzić i to blisko. Inne foki nie pozwalają na to, od razu wchodzą do wody. Ta wręcz przeciwnie i to naprawdę dziwny przypadek - powiedział. -. Niestety nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę - podkreślił Krause.

W Bałtyku żyją trzy gatunki fok - obrączkowane, pospolite i szare, które są najliczniejsze. Foki są zwierzętami chronionymi, nie można ich łapać, niepokoić, polować na nie ani ich zabijać.

Należy pamiętać, że foka jest dzikim zwierzęciem, dlatego przestraszona lub rozdrażniona może stać się agresywna. Nie wszystkim fokom, które wychodzą na brzeg, coś dolega. Czasem, jak w przypadku foki Celebrytki, zwierzę po prostu musi odpocząć, a potem samo wróci do morza. Jeśli jednak jego zachowanie lub kondycja są zastanawiające, warto powiadomić Błękitny Patrol lub Stację Morską Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.