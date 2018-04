Turyści na plaży w Międzyzdrojach mogli spotkać w sobotę niecodziennego gościa. Na piasku wygrzewała się foka. W wciągu ostatnich dni była to już druga foka, która wypłynęła na brzeg.

Na Helu narodziły się szczenięta fok. Witamy na świecie! - 09-03-2018 Czwartek i piątek to dni, które w helskim fokarium obfitowały w emocje. Na świat przyszły dwie foki szare - Ryf oraz Rewa. czytaj dalej

Foka była w sobotę nie lada atrakcją dla przypadkowych przechodniów, w tym także dla tych, którzy przyjechali do Międzyzdrojów na majówkę. Jak relacjonowali, to już drugi taki przypadek w ciągu ostatnich dni.

Pod ścisłą ochroną

Zwierzę, które pojawiło się na plaży, to foka pospolita. Gatunek tych zwierząt jest pod ścisłą ochroną. Jak relacjonowała reporterka TVN24 z plaży w Międzyzdrojach, turyści w większości zachowywali się wobec foki w sposób odpowiedzialny i starali się do niej zbytnio nie zbliżać. Za to bardzo chętnie się jej przyglądali i robili zdjęcia.

Na miejscu pojawili się pracownicy Błękitnego Patrolu z WWF Polska, którzy zabezpieczyli miejsce i odgrodzili je od reszty plaży. To oni na co dzień pomagają ssakom morskim.

Foka na plaży w Międzyzdrojach (Marek Oto/Kontakt 24)





Co zrobić, kiedy spotkamy fokę na plaży?

W każdym roku na bałtyckich plażach ląduje od kilku do kilkudziesięciu fok. Jeśli zdarzy się nam na taką trafić, nie zostawiajmy jej samej sobie.

Wygląda jak mały pluszak, ale to dzikie zwierzę. Co zrobić, gdy spotkamy na plaży fokę - 31-03-2018 Luty i marzec to czas, kiedy w Bałtyku rodzi się najwięcej fok szarych. Wtedy to właśnie rosną nasze szanse na spotkanie szczenięcia wyrzuconego przez morze na brzeg. Jak się wtedy zachować? Specjaliści podkreślają - przede wszystkim powiadomić odpowiednie służby i nie zbliżać się do malucha. czytaj dalej

Trzeba uważać, aby do foki nie podchodzić zbyt blisko, bo w takiej sytuacji zwierzę jest zestresowane i może po prostu ugryźć. Należy zostawić ją w spokoju, tak aby mogła odpocząć, a potem sama spokojnie wejść do wody.

Zabierając psa na plażę, powinno się także pamiętać o zabraniu ze sobą smyczy, aby pies jej nie drażnił.

Należy też poinformować odpowiednie służby. Zgłoszenia o zaobserwowaniu fok, a także morświnów na plaży lub na morzu można zgłaszać pod czynne całą dobę telefony ratunkowe stacji morskiej na Helu: 601 88 99 40 lub (58) 675 08 36.

Z pozoru miłe, ale mogą być groźne

- Wydaje nam się, że foka jest ładna, ma duże oczy i jest taka pluszowa, aż chciałoby się podejść i przytulić - powiedział w marcu Rafał Jankowski z WWF Polska. Podkreśla jednak, że młode może być niebezpieczne. Najlepiej więc od razu dzwonić po odpowiednie służby, aby nie narażać ani foki, ani siebie.