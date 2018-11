Gorących okresów może być w Polsce więcej

"Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może coś zrobić" - 31-10-2018 Różnorodność biologiczna na Ziemi jest w złym stanie - oceniła organizacja ekologiczna WWF. Jak tłumaczył we "Wstajesz i wiesz" prezes WWF Polska Mirosław Proppé, jednym z najważniejszych działań, które możemy podjąć dla dobra planety, jest zahamowanie konsumpcjonizmu. czytaj dalej

- Średnia temperatura w Polsce wynosiła ponad 10 stopni Celsjusza. W zeszłym roku październik też był bardzo ciepły - mówiła na antenie TVN24 w programie "Wstajesz i wiesz" Kinga Kulesza, klimatolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak przypominała, w całym XXI wieku były jeszcze dwa tak ciepłe październiki: w 2001 i w 2006 roku.

Wielu klimatologów potwierdza: pogoda zmienia się za sprawą zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia.

- Takich miesięcy cieplejszych od normy zdarza nam się coraz więcej i jest to związane ze zjawiskiem globalnego ocieplenia - tłumaczyła klimatolog.

Klimatologów trudno zadziwić

Jednak, jak zwróciła uwagę Kulesza, w tym stuleciu zdarzały się też chłodniejsze okresy. Wszystko to za sprawą specyficznego położenia Polski.

- Jedyną stałą cechą klimatu jest jego zmienność - mówiła Kulesza.

Widać to zwłaszcza w Polsce. Znajdujemy się pomiędzy Europą Zachodnią i pod intensywnym wpływem Oceanu Atlantyckiego. Ze wschodu natomiast wpływa na nas klimat kontynentalnej Rosji. To nie pozostaje bez efektu na pogodę w naszym kraju.

- To powoduje huśtawkę warunków pogodowych i duże ich zróżnicowanie z roku na rok i z dnia na dzień - mówiła Kulesza. Zdaniem klimatolog, to właśnie jest przyczyną bardzo chłodnych, bądź bardzo gorących miesięcy lub pór roku. Wszystko zależy od tego, czy w danym roku przeważają wpływy oceaniczne, czy kontynentalne.

- Wszyscy zgadzamy się co do tego, że klimat się zmienia, ociepla się. W związku z tym możemy oczekiwać, że temperatura będzie wzrastała - tłumaczyła klimatolog. To może oznaczać, że coraz rzadziej będziemy mówić o rekordowo chłodnych okresach. - Zjawiska ekstremalnie gorące prawdopodobnie w długiej perspektywie czasowej będą zdarzały się coraz częściej - tłumaczyła klimatolog.