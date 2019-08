Góry i niebezpieczna pogoda. "Jeśli wybieramy się z rodziną, jesteśmy za nich odpowiedzialni"

Dlaczego Alert RCB nie został wysłany? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odpowiada - 23-08-2019 Burza, która w czwartek przetoczyła się nad Tatrami, zabiła po polskiej stronie cztery osoby. Rannych zostało ponad 150, kilka wciąż jest poszukiwanych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tłumaczy, dlaczego nie został wysłany Alert RCB, który poprzez sms ostrzega osoby przebywające na zagrożonym terenie. czytaj dalej

W czwartek w Tatrach pojawiła się burza. Z powodu uderzenia pioruna cztery osoby zginęły, rannych jest ponad 150 osób.

Jak mówił w programie "Wstajesz i wiesz" podróżnik i przewodnik turystyczny Bartosz Osumek, wybierając się w góry powinniśmy przede wszystkim zatroszczyć się o bezpieczeństwo nasze i naszych podopiecznych.

- Wakacje są takim momentem, gdzie my troszkę luzujemy, to bezpieczeństwo gdzieś odkładamy na bok. Natomiast tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy bezpieczeństwo dali na pierwszym miejscu. Jeśli wybieramy się z rodziną, jesteśmy za nich odpowiedzialni - podkreślił mężczyzna.

Ocenić umiejętności wszystkich turystów

Zauważył również, że istotną kwestią jest wzięcie pod uwagę kondycji i umiejętności wszystkich uczestników naszej wyprawy, w szczególności dzieci.

- Bo dla nas to może być przyjemność - wyjście w góry, odpoczynek, złapanie powietrza, zrelaksowanie się, ale niekoniecznie to wyjście dla dziecka może być atrakcyjne. Dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy po prostu obserwowali nasze dzieci - mówił Osumek i podkreślił, by zwrócić szczególną uwagę na umiejętności i możliwości kondycyjne najmłodszych uczestników wyprawy. Przewodnik zachęcił także, aby korzystać z wiedzy i doświadczenia znajomych, którzy podróżują w góry oraz klubów górskich.

Prognoza priorytetem

Szlak na Giewont zamknięty do odwołania - 23-08-2019 Po czwartkowej tragicznej burzy władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zdecydowały o zamknięciu szlaku z Wyżniej Kondrackiej Przełęczy na Giewont. "Turysto, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Wychodząc w Tatry zapoznaj się z prognozą pogody" - apelują w komunikacie turystycznym.

Osumek powiedział, że w przypadku każdych gór zmiany pogody mogą być gwałtowne - z minuty na minutę.

- Jeśli chodzi o pogodę górską, pamiętajmy - ta pogoda się zmienia naprawdę bardzo szybko - stwierdził. Niebezpieczne burze rozwijają się w górach zwykle około południa lub w godzinach popołudniowych. Przewodnik zalecił, aby - planując wysokogórskie wyprawy - wyruszać wcześnie rano. Podkreślił, że przed każdym wyjściem w góry należy sprawdzić prognozę.

Zwrócił również uwagę na schroniska, które nie służą jedynie odpoczynkowi, ale również zasięgnięciu informacji o sytuacji pogodowej, jaka panuje w miejscu, które jest celem naszej wyprawy.

Plan B

Co robić, kiedy nie masz gdzie uciec przed burzą - 23-08-2019 Burza, która rozszalała się w czwartek w Tatrach, okazała się śmiercionośna. O tym, jak zachowywać się podczas gwałtownej pogody, mówił dr inż. Marek Szadkowski z Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej.

Często zdarza się, że z powodu pogody musimy zmienić trasę naszego zwiedzania czy spaceru. I na to przewodnik ma radę.

- Bardzo ważną rzeczą są nasze ambicje. Jeśli sobie zakładamy jakiś cel, to zawsze miejmy cel dodatkowy - mówił. Dodał, że w sytuacji, kiedy wiemy, że danego dnia będzie padało - nie warto ryzykować.

Piękne, ale groźne

Osumek zaznaczył, że Giewont jest wyjątkowo chętnie odwiedzanym miejscem ze względu na swój majestat i niesamowite widoki.

- Ale sam szczyt to przede wszystkim skała. Samo podejście pod krzyż to są łańcuchy, którymi tak naprawdę się poruszamy. Wystarczy mały deszcz, mała mżawka i te skały, po których chodzimy, kiedy są suche, nagle stają się mokre i wystarczy chwila, aby się poślizgnąć - powiedział.

Dodał, że osoby, które w czwartek wchodziły na Giewont, trzymały się łańcucha, ponieważ skały były śliskie. - Chodziło o ich bezpieczeństwo, a niestety okazało się, że tutaj uderzenie pioruna spowodowało taką, a nie inną sytuację - dodał.

