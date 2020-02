Grypa w Polsce. Prawie 400 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowania w dwa tygodnie

Grypa coraz groźniejsza. "Jedyną ochroną jest szczepienie" - 20-02-2019 Gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ogólne osłabienie. Symptomów grypy nie należy lekceważyć. Od początku sezonu zachorowań z powodu grypy zmarło już w Polsce 25 osób. czytaj dalej

W pierwszych dwóch tygodniach lutego odnotowano w Polsce 393 676 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Sześć osób zmarło - podał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

W okresie od 1 do 7 lutego zarejestrowano ogółem 193 482 zachorowania i podejrzenia grypy. W okresie od 8 do 15 lutego były to 200 194 przypadki. W pierwszym tygodniu miesiąca zmarły dwie osoby, natomiast w drugim - cztery.

Od 1 do 7 lutego średnia dzienna zapadalność wyniosła 72 osoby, a w drugim tygodniu 65 osób na 100 tysięcy. Z powodu grypy do szpitala skierowano 2428 osób.

NIZP-PZH poinformował, że dotychczasowy przebieg narastania zapadalności i podejrzeń grypy nie odbiega od sytuacji w ostatnich dwóch sezonach (2017/18 i 2018/19) i utrzymuje się na wysokim poziomie. Jednak od początku 2020 roku mamy niższą liczbę zgłoszeń (tydzień do tygodnia w odniesieniu do lat ubiegłych). Jak zaznaczają eksperci, powinno się to traktować jako nieznaczne opóźnienie typowego dla stycznia i lutego trendu wzrostowego zachorowań, a nie jego zauważalne obniżenie się. Z tego względu, ostrzegają iż należy oczekiwać dalszego wzrostu liczby zgłoszeń.

Najwyższą zapadalność na grypę zaobserwowano u dzieci w wieku do 4 lat i od 5 do 14 lat, natomiast najniższa wystąpiła u osób w wieku od 65 lat. Jak zaznaczają eksperci, może to wskazywać na korzystne działanie szczepień ochronnych z refundacją oraz w ramach programów samorządowych.

Sprawdź meldunek Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH na okres 1-7 lutego 2020.

Sprawdź meldunek Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH na okres 8-15 lutego 2020.

Przeziębienie a grypa

Jak mówił w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Piotr Gryglas, kardiolog i internista, przeziębienie będące infekcją górnych dróg oddechowych przechodzi łagodnie. Występuje niewielki stan podgorączkowy i podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego.

Grypa przebiega od razu bardzo burzliwie, a jej wyznacznikiem jest znacznie podwyższona temperatura. Pojawia się złe samopoczucie, uczucie rozbicia, występują bóle mięśni, zębów i stawów. Mamy do czynienia wtedy z silnym wyciekiem z nosa i kaszlem. Grypa może rozwinąć się już w ciągu jednego dnia. Okres jej wylęgania trwa od jednego do siedmiu dni, przy czym trzy dni to średni czas.

- Wysoka temperatura do 38 stopni może utrzymywać się do trzech dób, później powinna spadać, a objawy ulec znacznemu zmniejszeniu. Skłonić do wizyty u lekarza powinna nas przedłużające się gorączka i złe samopoczucie - mówił Gryglas.

Jak dodał, infekcja grypy przenosi się drogą kropelkową, dlatego można zarazić się niż przez kontakt z chorymi osobami poprzez rozmowę. Wirus roznosi się w otoczeniu też poprzez kichnięcie.

- Pamiętajmy, że jeżeli ktoś kicha na powierzchnię, a my ją dotykamy, zbieramy ten wirus, a następnie przenosimy go na nasze błony śluzowe. Wówczas jest to bardzo typowe zakażenie, dlatego wirus grypy można określić jako chorobę brudnych rąk - tłumaczył lekarz.

Jak skutecznie myć ręce (Główny Inspektorat Sanitarny)

Powinniśmy unikać wysiłku fizycznego

Jeżeli grypa jest leczona nieprawidłowo, może dojść do groźnych powikłań, które mogą dotyczyć osób młodych. Jednym z najbardziej niebezpiecznych powikłań pogrypowych jest zapalenie mięśnia sercowego. W ostatnim czasie zdiagnozowane je u dwóch pacjentów, 20- i 18-letniego.

- Nie lekceważmy objawów grypopodobnych i objawów wirusowej infekcji górnych dróg oddechowych. Powinniśmy pamiętać, aby w tym okresie, gdy jesteśmy dotknięci infekcją wirusową, odpoczywać, dobrze się nawadniać, odżywać i nie uprawiać wysiłku fizycznego. Wysiłek powoduje namnażanie się wirusa - podkreślał Gryglas.

Jak chronić się przed grypą?

Dobrym sposobem zapobiegania infekcjom i powikłaniom powodowanym przez wirusy grypy są szczepienia - przekonują specjaliści. Niezwykle istotne jest też przestrzeganie zasad higieny, między innymi częste mycie rąk oraz kichanie i kasłanie w zgięcie łokciowe. Dzięki temu dłonie nie zostaną skażone wirusem i chory nie przeniesie go na inne osoby.

W miejscach publicznych i w środkach transportu należy unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia. Lekarze radzą, aby zadbać o kondycję fizyczną i właściwą dietę, które mają znaczący wpływ na odporność.



Wizyta u lekarza jest zalecana przy wystąpieniu objawów takich, jak: gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła lub duszność. W razie podejrzenia lub rozpoznania grypy nie należy chodzić do pracy i pozostać w domu. Zmniejsza to ryzyko groźnych powikłań i ogranicza rozprzestrzenianie się choroby.