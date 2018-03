Grypa zabija w Polsce. Jak ją rozpoznać i jak nie paść jej ofiarą

Jak informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, tylko w ciągu tygodnia odnotowano w Polsce 206 tysięcy zachorowań na grypę, a 10 osób zmarło. Ta zatrważająca statystyka jest wynikiem wzmożonej zachorowalności na grypę typu B. Wywołuje on ciężkie zachorowania u osób w każdym wieku.

Grypa zabija w Europie. Setki przypadków śmiertelnych we Włoszech i Niemczech - 24-02-2018 Tylko podczas tegorocznego sezonu grypowego we Włoszech zmarło 115 osób, a w Niemczech 136. Według włoskich ekspertów to najgorsza grypa w kraju od 15 lat. czytaj dalej

Jak grypa zabija

- Najbardziej zagrożeni są ci najstarsi, seniorzy, ale widujemy również dzieci z ciężką grypą, leżące na intensywnej terapii z bardzo ciężkim zapaleniem płuc, które może doprowadzić nawet do najbardziej tragicznej sytuacji - ostrzegał Grzesiowski.

Najczęstszą przyczyną śmierci są powikłania pogrypowe. Wirus jest w stanie uszkodzić płuca lub serce do takiego stopnia, że organy te są całkowicie niewydolne. U osób dorosłych najczęstszą przyczyną zgonu, według Grzesiowskiego, jest zapalenie płuc, które prowadzi do ich zniszczenia.

- Nie ma powierzchni płuca, która byłaby zdolna do wymiany gazowej i człowiek po prostu ginie z powodu braku możliwości oddychania - mówił Grzesiowski.

Grzesiowski zaznaczył, że każdy jest zagrożony zarażeniem wirusem. Choć osoby, które już wcześniej borykały się z innymi chorobami płuc lub serca, są bardziej narażone na powikłania, to problem zapalenia mięśnia sercowego może dotyczyć również młodej i zdrowej osoby, która wcześniej nigdy nie chorowała.

Może nie być gorączki

Wszystko, co musisz wiedzieć o grypie i szczepionce - 10-09-2015 Czym jest grypa, jak należy ją leczyć i dlaczego warto się szczepić? Na wszystkie pytania odpowiadała Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska, kierownik ds. profilaktyki MEDICOVER. czytaj dalej

Część osób chorujących na grypę nie gorączkuje, choć to jeden z najbardziej charakterystycznych objawów choroby.

- Tor gorączki zależy od naszych możliwości odpornościowych. Sama gorączka jest sygnałem dla nas, żeby zgłosić się do lekarza - mówił Grzesiowski. - Przede wszystkim bywają kłopoty z oddychaniem, bywają kłopoty z sercem i to też powinno nas skłonić do wizyty u lekarza.

Objawami grypy, jak informował Grzesiowski, poza gorączką mogą być ból gardła, bóle mięśniowe, bóle kostne oraz bardzo duże osłabienie. W przypadku ich pojawienia się nie powinniśmy ich ignorować. Badanie morfologiczne ze sprawdzeniem wskaźników zapalnych lub szybkie badanie wymazu z nosa może dać nam jasną informację o tym, czy doszło do zakażenia wirusem grypy. Dzięki temu można włączyć leczenie lekami antywirusowymi.

Czy można grypę przeleżeć?

To, czy musimy udać się do lekarza, zależy od naszego stanu zdrowia i samopoczucia. Grzesiowski informuje, że jeśli bóle mięśniowo-kostne dają się uspokoić i widzimy, że sytuacja zdrowotna się z dnia na dzień poprawia, to możemy grypę przeleżeć w domu. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, takich jak duszność, kaszel, który trudno opanować, czy zaburzenia rytmu serca należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Grypa atakuje. "W całym kraju notujemy ogromny wzrost zachorowań" - 29-01-2017 Mamy szczyt zachorowań na grypę. Lekarze w całej Polsce codziennie diagnozują ją u 30 tys. osób. Jak odróżnić grypę od przeziębienia? Jak jej zapobiegać? czytaj dalej

Polacy się nie szczepią

Wirus grypy rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Grzesiowski zaleca, żeby w momencie opiekowania się chorym chronić jamę ustną oraz nos. Warto w tym celu założyć maseczkę.

Grzesiowski informuje, że problemem jest brak szczepień na grypę.

- W Polsce mamy wciąż jeden z najniższych odsetków szczepiących się osób. Szczepi się nie więcej niż trzy procent społeczeństwa. Jest to taka kropla w oceanie osób nieszczepionych, że nie możemy mówić o żadnej ochronie na poziomie grupowym - stwierdził.

Pomimo rosnącej liczby zachorowań Polacy mają niewielkie zaufanie do lekarzy i - jak twierdzi Grzesiowski - tak duża liczba zachorowań w tym roku jest tego efektem.