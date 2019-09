"Jedynie pięć procent odstrzelonych dzików miało kontakt z wirusem ASF" - 16-01-2019

Wzrost liczby dzików w Polsce sprawia, że coroczne ograniczanie ich populacji jest konieczne - przyznają eksperci z Polskiej Akademii Nauk. Podkreślają jednak, że to nie wystarczy, by skutecznie walczyć z afrykańskim pomorem świń (ASF). Apelują też, by odstrzał był prowadzony z zachowaniem wysokich norm etycznych i poszanowaniem wrażliwości społecznej. czytaj dalej