Halny szaleje w Tatrach. Drzewa padały na drogi, dachy i samochody

W Tatrach szaleje wiatr halny. Powalone drzewa zablokowały Drogę Oswalda Balzera prowadzącą do Morskiego Oka. Drzewa i konary uszkodziły również kilka dachów - w tym szkoły podstawowej - oraz samochody. Zamknięto wszystkie punkty wejściowe do Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Do godziny 14.30 maksymalna prędkość porywów zarejestrowanych na Kasprowym Wierchu osiągnęła 155 kilometrów na godzinę. W Zakopanem wiało do 80 km/h. Strażacy otrzymali wiele wezwań.

- Od godzin porannych zanotowaliśmy przeszło 50 interwencji. W tej chwili nasze działania skupiają się w rejonie Kościeliska i Gubałówki oraz Drogi Oswalda Balzera, czyli głównej drogi prowadzącej z Zakopanego do Morskiego Oka - opowiadał TVN24 wczesnym popołudniem Andrzej Król-Łęgowski, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. - Na kilku budynkach zostały uszkodzone dachy, dosyć poważnie na szkole podstawowej na zakopiańskiej Cyrhli. Oprócz tego mamy kilka uszkodzonych pojazdów, na które przewróciły się konary i drzewa - dodał.

Nieprzejezdna droga do Morskiego Oka

Ze względu na powalone na jezdnię drzewa, nieprzejezdny jest fragment drogi prowadzącej z Zakopanego do Morskiego Oka na odcinku Wierch Poroniec- Łysa Polana. Strażacy przed południem próbowali udrożnić przejazd, jednak musieli się wycofać z uwagi na zagrożenie łamiącymi się kolejnymi drzewami. Drzewa upadły również na inne odcinki tej drogi.

Z uwagi na silny wiatr nie kursuje kolej na Kasprowy Wierch.

W Tatry tylko "na własną odpowiedzialność"

We wtorek zamknięto wszystkie punkty wejściowe do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jak poinformował TPN na facebooku "oznacza to, że TPN nie pobiera opłat za wstęp, ale nie zakazuje wejścia na własną odpowiedzialność".









- Halny powoduje łamanie się drzew i gałęzi. Wiele szlaków jest zawalonych i nie nadaje się do przejścia. Jeżeli ktoś wchodzi na teren Tatr, nawet w tatrzańskie doliny, robi to na własne ryzyko. Sytuacja jest niebezpieczna - powiedziała Paulina Kołodziejska z TPN.

"Drogi i szlaki będą sukcesywnie udrażniane, natomiast silny wiatr sprawia, że cały czas drzewa i gałęzie mogą się łamać. Odradzamy wyjść w Tatry" - czytamy w komunikacie turystycznym Tatrzańskiego Parku Narodowego. W wyższych partiach gór miejscami występują oblodzenia lub leży śnieg. Padający deszcz sprawia, że szlaki stały się śliskie i błotniste.

Halny to regionalna nazwa dla wiatru fenowego, stosowana jedynie w Tatrach. Fen to wiatr zstępujący z grzbietów górskich w doliny.

