To nie jest najlepszy czas na wycieczki w góry. W Tatrach rozszalał się halny. Jak mówił w środę prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski, jego porywy mogą rozpędzać się do 130 kilometrów na godzinę.

- Taki wiatr zwykle unieruchamia wiele wyciągów narciarskich i jest niebezpieczny także z powodu drugiego stopnia zagrożenia lawinowego. Halny jest niedobry w takiej sytuacji - stwierdził Wasilewski. Prognozy mówią, że silnie będzie wiać w Tatrach do soboty włącznie.

Lokalne media podały, że wiatr na Hali Gąsienicowej osiągnął 131 km/h. Nad górami utworzył się już charakterystyczny wał.

Turyści nie są zadowoleni z niesprzyjających warunków. Na Kasprowy Wierch, gdzie o godzinie 13 średnia prędkość wiatru sięgnęła 61 km/h, a porywy rozpędzały się do 108 km/h, nie kursuje kolejka górska.

Na południu kraju w rejonach podgórskich obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Wideo Prognozowana prędkość porywów wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Nie tylko halny

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oceniło, że stopień zagrożenia lawinowego ma stopień drugi, w pięciostopniowej rosnącej skali. Według komunikatu na stronie TOPR, oznacza to, że pokrywa śnieżna w Tatrach jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach. Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach. Lawiny nie powinny schodzić samorzutnie, ale przez depozyty śniegu naniesionego przez wiatr w trakcie opadów lub nawianego z istniejącej pokrywy.

Na szlakach występują częściowo niekorzystne warunki dla wędrówek. Jeśli decydujemy się na wycieczkę, musimy liczyć się z tym, że poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach oraz na stokach średnio stromych szczególnie na ekspozycjach północnych i wschodnich.

Jak przetrwać lawinę? (Małgorzata Latos/PAP)

Wietrznie, ale cieplej

Silny wiatr niesie jednak ocieplenie. W Zakopanem w nocy termometry pokazywały -9 stopni Celsjusza, przed południu temperatura wzrosła do 1 st. C. W weekend temperatura może sięgnąć nawet 9 st. C.