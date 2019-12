Harce wilczej rodziny nagrane w Małopolsce

Młode jelenie utknęły na lodzie w Nadleśnictwie Hajnówka - 07-12-2019 Na zamarznięte jezioro w Hajnówce weszły jelenie. Nie mogły się stamtąd wydostać, topiły się. Przestraszonym zwierzętom ruszyli na pomoc strażacy i pracownicy nadleśnictwa. czytaj dalej

Wilk jest ssakiem należącym do rzędu drapieżnych Carnivora i rodziny psowatych Canidae. Zwierzęta te żyją w grupach rodzinnych. Wilcza rodzina składa się z jednej pary rodzicielskiej oraz jej potomstwa z obecnego i poprzedniego sezonu lub dwóch. Niekiedy członkiem rodziny jest brat lub siostra jednego z rodziców. Do takiej grupy może się przyłączyć obcy osobnik, ale nie jest to częste zjawisko.

W Polsce wilcze rodziny liczą średnio od 4 do 6 osobników, ale wielkość ta może się wahać od 2 do nawet 12. Duże rodziny (8-12 osobników) tworzą się na początku zimy, nie trwają długo, szybko odchodzi z nich najstarsze potomstwo, a pozostają rodzice i młodociane osobniki.

Wilki w Polsce

Podstawą diety wilków są dzikie ssaki kopytne - jelenie, sarny i dziki. Potrafią upolować też łosia. Dietę uzupełniają mniejszymi ofiarami, między innymi bobrami i zającami, czasami borsukami, rzadko jedzą gryzonie. Zabijają też lisy, wałęsające się psy i koty. Zwierzęta gospodarskie stanowią zaledwie 1-3 procent masy zjedzonego przez nie pokarmu.

W Polsce wilki objęte są ścisłą ochroną. Zdaniem prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk z Twardorzeczki koło Bielska-Białej Sabiny Nowak, populacja wilków w Polsce jest dość trudna do określenia. Na podstawie własnych badań ekolodzy szacują, że w zachodniej połowie Polski bytuje około 80-85 grup rodzinnych. Nie wiadomo, ile ich jest na wschód od linii Wisły.

Stowarzyszenie dla Natury Wilk istnieje od 1996 r. Zajmuje się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków drapieżnych - wilków, rysi, niedźwiedzi, wydr, borsuków i innych gatunków. Jego członkowie prowadzą działalność edukacyjną i badawczą.

Babiogórski Park Narodowy obejmuje całą okolicę Babiej Góry (1725 m n.p.m). W 1977 r. teren ten uznany został przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery.

