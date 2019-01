IMGW ostrzega: na południu dosypie śniegu

Śnieg zasypał drzwi obserwatorium na Kasprowym Wierchu. Zamknięto szlak do Morskiego Oka - 03-01-2019

W ostatnich dniach w górach spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Zasypał on między innymi wejście do Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Kasprowym Wierchu. Tatrzański Park Narodowy zamknął szlak prowadzący do Morskiego Oka. czytaj dalej