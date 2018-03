Intensywne opady i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenia w części kraju

Opady śniegu oraz silny wiatr w części kraju będą powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Mogą być one niebezpieczne zwłaszcza dla kierowców. O zagrożeniu informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenie drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wciąż utrzymuje ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla części Polski, w tym strefy brzegowej.

STREFA BRZEGOWA - część zachodnia

W części zachodniej wybrzeża bałtyckiego wystąpi silny wiatr wschodni i północno-wschodni. Osiągnie prędkość odpowiadającą od 5 do 6, w porywach 7, a miejscami nawet do 8 stopnia w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 22.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

STREFA BRZEGOWA - część wschodnia

We wschodniej strefie brzegowej wieje wschodni wiatr z prędkością odpowiadającą od 5 do 6, w porywach do 7 stopnia w skali Beauforta.

Ostrzeżenie jest ważne do godziny 2 nad ranem w niedzielę.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o prędkości 30-40 km/h, który w porywach może osiągnąć 65 km/h. Powieje z północnego wschodu. Okresami wystąpią słabe opady śniegu.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Ostrzeżenie na tym obszarze dotyczy intensywnych opadów śniegu i zawiei oraz zamieci śnieżnych. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na południu województwa wyniesie od 25 cm, a na północy do 15 cm. Północno-wschodni wiatr o średniej prędkości 30-40 km/h, z porywami do 70 km/h, może spowodować powstanie zawiei i zamieci śnieżnych.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Alert pogodowy dotyczy intensywnych opadów śniegu i wystąpienia zawiei oraz zamieci śnieżnych o świcie z niedzieli na poniedziałek. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie wtedy od 10 do 15 cm. Wiatr o średniej prędkości od 30-40 km/h, z porywami do 70 km/h, powieje z północnego wschodu, powodując zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 4 w niedzielę do 6 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - subregion jurajski

Wiatr o średniej prędkości 30-40 km/h może spowodować wystąpienie zawiei i zamieci śnieżnych. Chwilami powieje nawet do 65 km/h. Może słabo popadać śnieg.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń

IMGW przedstawił także prognozy ostrzeżeń. Jest to orientacyjna informacja o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. W momencie, gdy sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostaje wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od godziny 7.30 w niedzielę do godziny 7.30 w poniedziałek możliwe jest utrzymanie się ostrzeżeń pierwszego stopnia dotyczących wystąpienia zawiei i zamieci śnieżnych w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim.

Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Alert drugiego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."