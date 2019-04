Jaja wypadły z bocianiego gniazda. Pomogli strażacy ochotnicy

Bocian w tarapatach. "Czerwonodzioby nieszczęśnik wpadł do komina gorzelni" - 09-04-2019 Bocian latał nad Przelewicami, a na miejsce odpoczynku wybrał sobie komin gorzelni. Wybór okazał się niefortunny, bo ptak wpadł do komina i nie mógł się z niego wydostać. Na pomoc ruszyli strażacy ochotnicy. czytaj dalej

Mieszkanka położonych w powiecie rybnickim Gaszowic zauważyła, że z bocianiego gniazda znajdującego się na słupie energetycznym niskiego napięcia wypadły dwa jaja. Jedno z nich stłukło się na jezdni. Drugie było całe, najprawdopodobniej spadło na trawę. Kobieta, która znalazła jajko, owinęła je kocem.

Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Wróciło do gniazda

- Otrzymaliśmy zgłoszenie około godziny 9.30. Pojechaliśmy na miejsce razem z pogotowiem energetycznym. Za pomocą sprzętu bezpiecznie włożyliśmy jajo na swoje miejsce w gnieździe. Wzięliśmy je z tym kocykiem i z tego kocyka przełożyliśmy do gniazda. W gnieździe było jeszcze jedno jajko. Była to nietypowa interwencja, wcześniej nie wyjeżdżaliśmy do takiego zgłoszenia - relacjonował w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 Wojtek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszowicach.

Jaja potrzebują odpowiedniej temperatury

Zdaniem Jarosława Banacha z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jaja mogły wypaść z gniazda przypadkiem. - Jeśli jajo nie leżało zbyt długo na ziemi i nie było wychłodzone, to jest szansa, że zarodek przetrwał - mówił w rozmowie z redakcją tvnmeteo.pl. Zaznaczył, że jeśli spadło wieczorem, to przez nocne przymrozki nie ma szansy na przeżycie. Aby zarodek mógł się rozwinąć potrzebna jest bowiem odpowiednia temperatura w czasie inkubacji.