"Tegoroczna susza będzie jedną z najtrudniejszych, z jaką dotąd mieliśmy do czynienia" - 26-04-2020 W lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, a poziom wody w rzekach jest wyjątkowo niski. W Polsce trwa susza, a prognozowane opady deszczu niestety nie będą w stanie poprawić sytuacji. - Tegoroczna susza będzie jedną z najtrudniejszych, z jaką dotąd mieliśmy do czynienia - ocenił synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

- To, co teraz się dzieje, czyli z jednej strony zmiana klimatu, a z drugiej strony prowadzenie przez kilkadziesiąt lat wielkoskalowych inwestycji, które miały na celu osuszyć Polskę, zbiega się razem. Mamy ten moment, kiedy wody zaczyna nam brakować - mówiła rzeczniczka WWF.

W marcu bieżącego roku padało najmniej w ciągu ostatnich 30 lat. Na obszarze całego kraju opady stanowiły 67 procent średniej wieloletniej, w pasie Polski centralnej - nawet poniżej 40 procent. Marcowy deficyt opadów po ubogiej w opady zimie spowodował, że w Polsce pojawiła się susza.

- Nie ma tej pokrywy śnieżnej, która może stopnieć i zasilić wody powierzchniowe. Mamy tutaj receptę i scenariusz na naprawdę ogromny problem w nadchodzącym sezonie - mówiła Karpa-Świderek.

Zasoby wód podziemnych

Jak podaje rzeczniczka WWF, zasoby powierzchniowe wody w Polsce wynoszą około jednej trzeciej unijnej średniej.

- Co do wód gruntowych, to nasze zasoby są ciągle powyżej średniej. Musimy jednak pamiętać, że jeżeli będziemy prowadzić inwestycje, które mają na celu drenowanie wód gruntowych po to, żeby budować studnie i podlewać pola, to bardzo szybko ten żelazny zasób zacznie maleć - mówiła rzeczniczka WWF. - Teraz jest taki moment, kiedy bardzo szybko musimy przestawić nasze myślenie o wodzie - dodała. Tłumaczyła, że zamiast odprowadzać wodę ze środowiska, to powinnyśmy ją w tym ekosystemie zatrzymać. - Tam, gdzie kropla spadnie, tam powinna być - mówiła.

- Bardzo ucieszyły mnie zapowiedzi Wód Polskich, że na rowach melioracyjnych, których mamy w Polsce 250 tysięcy kilometrów, przy 150 tysiącach kilometrów rzek, mają być w końcu robione zastawki po to, żeby przywrócić tą drugą funkcję rowów melioracyjnych, czyli nie tylko odprowadzania wody ze środowiska, ale także jej zatrzymywania - mówiła. Zdaniem rzeczniczki WWF część rowów melioracyjnych trzeba zakopać, żeby przestały drenować Polskę, a tam, gdzie ta woda jest, trzeba ją zatrzymywać zastawkami. - Musimy przywrócić tereny zalewowe rzek, musimy zadbać o to, żeby przywrócić mokradła, torfowiska, które są taką gąbką akumulującą wodę - dodała.

Rzeczniczka WWF podkreśliła, że ponadto powinno się wprowadzić dopłaty retencyjne, czyli płacić rolnikom czy właścicielom gruntów za to, że na ich terenie woda jest retencjonowana.

Zasoby wodne i susza w Polsce (Adam Ziemienowicz/PAP)

Brak wody to też problem energetyki

Zdaniem Karpy-Świderek trzeba przestać myśleć o osuszaniu terenów.

- Ten najważniejszy zasób, jakim jest woda, zaczyna się kurczyć - dodała. - Musimy myśleć o tym, żeby wodę zatrzymywać. Mówiąc o wodzie pamiętajmy, że ona praktycznie potrzebna jest w każdym miejscu. W momencie, kiedy będziemy mieć problem jako obywatele z pozyskaniem odpowiedniej ilości wody do naszych bytowych potrzeb, to też ten problem będzie miał przemysł i elektroenergetyka, która w Polsce ciągle zasilana jest węglem. Żeby chłodzić bloki węglowe, też potrzebujemy wody w rzekach, jak będzie jej za mało, to możemy mieć problem z pozyskaniem prądu. To szereg rzeczy, które się ze sobą sprzęgają - tłumaczyła.

