Jak ważna jest rola pszczół? Bez nich ludzkość może mieć poważny problem

Nowy sposób walki z pleśnią. Lepszy od oprysków, bo "pszczoły znajdą każdy kwiat" - 20-10-2019

Przechodzą po tacce z proszkiem, a później zostawiają go na roślinach. To sposób, w jaki kanadyjska firma wykorzystuje pszczoły i trzmiele do roznoszenia biologicznych środków ochrony roślin. Proszek, który jest grzybem, mógłby być rozpylany, ale pszczoły są skuteczniejsze. czytaj dalej