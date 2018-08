Coraz więcej zachorowań na odrę w Europie. 37 zgonów w pół roku - 20-08-2018 Komisja Europejska wyraziła w poniedziałek zaniepokojenie gwałtownym wzrostem liczby zachorowań na odrę w Europie. Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tylko w pierwszym półroczu na Starym Kontynencie wykryto 41 tysięcy przypadków. czytaj dalej

Rośnie liczba zachorowań na odrę. Tylko w pierwszej połowie 2018 roku w europejskim regionie, nadzorowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), zanotowano ponad 41 tysięcy przypadków. 37 osób zmarło. Jak mówił we "Wstajesz i wiesz" główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz, w 2016 roku zachorowało ponad 5000 osób, a w 2017 już 24 tysiące.

Według raportu WHO sprzed kilku dni, najwięcej osób zapadło na odrę we Francji, Grecji i we Włoszech, gdzie wykryto odpowiednio 2741, 3192 oraz 3343 przypadki. Dla porównania, w Polsce było ich 95, a w Danii zaledwie 6.

- Jest to choroba bardzo zaraźliwa - zaznaczył Posobkiewicz. - Gdyby było rozsądne podejście wszystkich krajów plus mniejsza aktywność tych pseudonaukowych grup, to tę chorobę można by eradykować [zwalczyć chorobę zakaźną - red.] tak samo, jak ospę prawdziwą, której w tej chwili na świecie nie ma - dodał, komentując rosnącą liczbę osób nieszczepiących się, także przeciw odrze.

Tylko w Polsce w latach 50. i 60. XX wieku rocznie chorowało niemal 150-200 tysięcy osób, a kilkaset umierało - informował Posobkiewicz. - W połowie lat 70. jak wprowadziliśmy szczepienia, to spadło już wtedy do kilkudziesięciu przypadków, a potem nawet do kilkunastu rocznie. Tej choroby niemal nie było - podkreślił.

Przypadki zachorowań na Odrę

"My już własnej rodzimej odry nie mamy"

Winę za wzrost zachorowalności lekarze i specjaliści zrzucają na spadek zaszczepień na tę chorobę. Inspektor przyznał, że porównując liczbę zachorowań na odrę z liczbą szczepień, na mapie Europy widać zależność: im mniej osób było zaszczepionych, tym więcej w danym kraju odnotowano przypadków.

- My już własnej rodzimej odry nie mamy. Mamy tylko przypadki przywleczone z innych krajów europejskich - zaznaczył profesor Andrzej Zieliński z Państwowego Zakładu Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Przy obecnym ruchu turystycznym nie da się tego precedensu zatrzymać.

- Sytuacja jest wyjątkowo trudna, bo jesteśmy otoczeni niebezpiecznymi ogniskami odry - oznajmił profesor Andrzej Radzikowski, były mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Liczba zachorowań na odrę w okresie styczeń-czerwiec 2018

Szczepienie jedynym zabezpieczeniem

- Mówi się, że jedna osoba może zarazić 15 do 20 osób - powiedział dr n. med. Andrzej Trybusz, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. - Dla porównania chory na grypę zaraża jedną do trzech osób. Jest to więc choroba bardzo szybko się przenosząca - zaznaczył.

Epidemie tej choroby występują w wielu krajach Europy. Istnieje ryzyko, że liczba przypadków znacznie wzrośnie również w Polsce, jeśli ludzie przestaną szczepić siebie i swoje dzieci. - To wynika z tego, że propaganda niedouczonych czy w ogóle nieuków, pewnych siebie i bardzo agresywnych propagandowo, działa skutecznie wśród ludzi - mówił o tzw. antyszczepionkowcach profesor Andrzej Zieliński.

- Jedynym zabezpieczeniem przed tą epidemią jest powszechne szczepienie. Tak jak to było dotychczas - zaznaczył Andrzej Radzikowski, dodając, że osoba zaszczepiona lub taka, która przebyła chorobę, ma odporność bliską stu procentom. Dodał jednak, że u części ludzi po wielu latach może dojść do częściowego jej wygaszenia.

Odra w Europie (PAP/Małgorzata Latos)

Chorują niemal wszystkie niezaszczepione dzieci

Na odrę narażone są zwłaszcza dzieci. - To ze względu na tę specyficzną grupę wiekową. Dzieci są w innym kontakcie, mają inne zasady higieny, cały czas się dotykają, cały czas się ze sobą bawią, dotykają swoich zabawek - zaznaczył Posobkiewicz. Inaczej jest wśród dorosłych, o których kontakt fizyczny występuje rzadziej, częściej również myją ręce. Dodał, że niezaszczepione dzieci, przebywające blisko osoby zarażonej, zachorują niemal wszystkie.

- To nie tak, że wszyscy umrą, ale też nieszczepienie się to jest nie tylko narażanie własnego dziecka, ale również podejście egoistyczne - przyznał inspektor. - Jeżeli to dziecko zarazi inne dziecko, które będzie miało słabszą odporność, to może być dla niego wyrok śmierci - ostrzegł. Pierwsze szczepienie przeciw odrze, ale również różyczce i śwince, odbywa się w wieku 13 miesięcy.

Posobkiewicz uważa, że "ci, którzy nie szczepią dzieci na odrę, są koniem trojańskim".

Pomijając duże ryzyko zgonu, powikłania występujące u najmłodszych mogą doprowadzić do inwalidztwa. W kilka lat po zachorowaniu następuje degradacja układu nerwowego.

Objawy i powikłania po odrze (PAP/Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz)

Groźne powikłanie - zapalenie mózgu

Nawet osoba, której uda się wyleczyć odrę, musi liczyć się z możliwymi konsekwencjami. Powikłania po chorobie mogą być naprawdę niebezpieczne.

- Statystyka jest nieubłagana. Część z tych osób będzie miała ciężkie powikłania, część umrze - podkreślił Posobkiewicz - Nawet jedna na tysiąc osób może mieć zapalenie mózgu, a jeżeli już do tego zapalenia mózgu dojdzie, to nawet 15 procent może z tej grupy umrzeć - dodał.

Odra jest chorobą zakaźną, rozprzestrzeniająca się drogą kropelkową. To, czy ktoś zachoruje i w jaki sposób chorobę przejdzie, zależy zwłaszcza od odporności organizmu. Osobie zaszczepionej grozi minimalne ryzyko zapadnięcia na odrę, jednak w razie zachorowania chorobę przejdzie dużo lżej.

Choroba rozwija się przez około 8-12 dni od zarażenia. Do pierwszych objawów należą: wysoka gorączka, nieżyt nosa, kaszel, światłowstręt. W późniejszym stadium na błonie śluzowej policzków pojawiają się białawe przebarwienia. W następnym etapie na ciele występuje wysypka, nasilają się objawy zapalenia górnych dróg oddechowych.

Posłuchaj całej rozmowy z Markiem Posobkiewiczem