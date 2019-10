Jedna osoba osoba nie żyje, 18 rannych, tysiące interwencji. Huraganowy wiatr nad Polską

Prognoza pogody na dziś: okresowe opady deszczu, do 20 stopni Celsjusza - 01-10-2019 W wielu regionach wystąpią okresowe opady deszczu. Temperatura maksymalna do 20 stopni Celsjusza. We znaki będzie dawać się silniejszy wiatr. czytaj dalej

Pogoda w Polsce w poniedziałek była bardzo gwałtowna. Niż Mortimer przyniósł bardzo silne porywy wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty.

Czytaj więcej o poniedziałkowych wichurach

- Po raz kolejny sprawdziły się prognozy pogody i ostrzeżenia. W wielu województwach to był alert drugiego stopnia. Dynamika pogody i wiatru zaczęła rosnąć w godzinach popołudniowych. Można powiedzieć, że praktycznie co godzinę przybywało tysiąc interwencji. To dane, które mogą szokować - zauważył rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak w programie "Wstajesz i wiesz".

Poszkodowani i zniszczenia

Strażacy wyjeżdżali prawie 6600 razy. Około 600 przypadków dotyczyło wypompowywania wody z piwnic zalanych domów.

- Również w około 400 przypadkach to uszkodzone dachy na budynkach, w tym 250 dachów na budynkach mieszkalnych - to zawsze priorytet w naszych działaniach. Przede wszystkim zabezpieczamy je plandekami, folią, żeby ograniczyć i tak już powstałe straty - powiedział Frątczak.

Rzecznik wspomniał również o tym, że z powodu gwałtownej aury zginęła jedna osoba - na jadący pojazd przewróciło się drzewo. Oprócz tego 18 osób, w tym pięciu strażaków, zostało rannych. Przedstawiciele służb doznali obrażeń podczas usuwania skutków wichur.

- W dalszym ciągu odczuwamy skutki wczorajszej wichury. I choć w nocy było zaledwie 25 interwencji, jednak sądzę, że dzisiaj będą wpływać kolejne zgłoszenia. Wiele osób jeszcze zgłasza połamane drzewa czy uszkodzone dachy. Czeka nas jeszcze sporo pracy - dodał Frątczak.

Zadbać o bezpieczeństwo

Rzecznik podał także dane dotyczące awarii elektryczności. We wtorek rano nadal 27 tysięcy odbiorców było pozbawionych dostaw prądu.

Frątczak zauważył, że silny wiatr zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia. Dlatego powinniśmy traktować wszystkie ostrzeżenia meteorologiczne poważnie. Przed wyjściem z domu zalecane jest usunięcie wszystkich przedmiotów z balkonów i parapetów. Frątczak przypomniał, że kierowcy powinni wystrzegać się parkowania pod drzewami.

- To nie jest prawda, że wiatr łamie stare drzewa. Proszę zwrócić uwagę, że na wiosnę, latem i na jesieni, szczególnie wczesną, drzewo stanowi ogromny żagiel. Korona drzewa ma liście, to waży kilka ton i ma przesunięty środek ciężkości, dlatego też tyle połamanych drzew. Kiedy jesteśmy na powietrzu, zawsze powinniśmy pamiętać by nie chronić się pod drzewami, słupami, liniami energetycznymi.

Frątczak zauważył, że w przypadku niebezpiecznych porywów wiatru należy wystrzegać się także przebywania pod wiatami autobusowymi czy tramwajowymi. Najbezpieczniejszym miejscem jest po prostu budynek.

Bezpieczeństwo w czasie wichury (PAP/Adam Ziemienowicz)

Strażacy a pogoda

Silny wiatr zawsze zwiastuje intensywny czas dla strażaków.

- Wczoraj pracowały 34 tysiące strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej. To liczba, która może robić wrażenie. Ale nie ma dzisiaj pory roku, gdzie takie wichury nie występowałyby w naszej strefie klimatycznej. Żeby zobrazować zawsze podaję ten przykład: w roku 2017 na ponad 520 tysięcy interwencji, do których wyjeżdżaliśmy, ponad 103 tysiące stanowiły interwencje związane z wiatrem. Czyli co piata interwencja straży pożarnej była spowodowana wiatrem. Sądzę, że do tego powinniśmy się przyzwyczaić - mówił Frątczak.

Rzecznik zapewnił, że strażacy są nieustannie szkoleni, jak postępować w przypadku usuwania skutków gwałtownych zjawisk pogodowych. Prognozy są na bieżąco sprawdzane, a w przypadku groźnych zjawisk zwiększa się liczbę dyżurujących strażaków, aby nadążyć z przyjmowaniem zgłoszeń.

- My praw natury nie zmienimy. Musimy się nauczyć żyć z tym, co nas otacza - posumował.

Zobacz całą rozmowę z rzecznikiem: