Jedni: śliczna pogoda! Inni: zimno, strasznie zimno. Mróz podzielił Polaków

Wyż nad Skandynawią wysłał do nas mroźne powietrze, choć jak dotąd w stosunkowo przyjemnej oprawie: możemy się cieszyć małym zachmurzeniem i promieniami słońca. Atak mrozu pod koniec lutego to teoretycznie nic nadzwyczajnego. Jednak, jako że zima w tym sezonie podkradała się do Polski nieśmiało i okazjonalnie, kolejne ochłodzenie budzi emocje rodaków.

"Mróz zabija bakterie"

Jedni reagują niechętnie, tęskniąc już do wiosny. Inni cieszą się, że wreszcie nastała pogoda, na jaką czekali.

Pogoda na 16 dni: temperatura runie w przepaść - 25-02-2018 Lodowaty weekend niemal za nami, ale największy mróz dopiero się zbliża. czytaj dalej

- Nareszcie jakaś wspaniała pogoda. Ja uwielbiam mróz. Minus dziesięć, słońce - komentował szczęśliwy mieszkaniec Białegostoku w rozmowie z reporterką TVN24 Martą Abramczyk.

- Ale śliczna! Lubię taką pogodę - wtórowała kolejna osoba.

Niektórzy zwracali uwagę na - paradoksalnie, bo zimno kojarzy się z przeziębieniami - korzystne aspekty zdrowotne ochłodzenia.

- Bardzo mi się podoba. Świeci słońce, a mróz zabija bakterie podobno - podkreślała jedna z mieszkanek północno-wschodniej Polski.

Nie wszyscy jednak tak ciepło witają ziąb.

- Zimno. Strasznie zimno. Nie podoba mi się w ogóle. W ogóle nie lubię zimy, więc dla mnie ta pogoda jest straszna - narzekała młoda białostoczanka.

Wideo Kulminacja fali mrozów nadciąga

W okowach mrozu

Pod koniec lutego Polska znalazła się w okowach mrozu. Choć napływ arktycznego powietrza znad Syberii meteorolodzy zapowiadali od dość dawna, wielu Polaków w to wątpiło i raczej obstawiało rychłe nastanie wiosny. Gdy mimo wszystko zima powróciła, nabrać dała się nawet przyroda - pokazywaliśmy, jak zimie udało się zaskoczyć krokusy.

W niedzielę w Polsce termometry wskazały minimalnie -20 stopni na północnym wschodzie i -15 st. C w centrum kraju. Najlżej mróz potraktował mieszkańców miejscowości usytuowanych nad Bałtykiem - tam temperatura minimalna wyniosła -7 st. C. W wielu miejscach IMGW ogłosił ostrzeżenia przed silnym mrozem.