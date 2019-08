Perkoz zaplątany w żyłkę wędkarską. "Gdybyśmy nie podpłynęli, byłoby po ptaku" - 18-08-2019 Pan Mariusz obok przystani żeglarskiej w Kietlicach w województwie warmińsko-mazurskim zauważył perkoza zaplątanego w żyłkę wędkarską. Razem z rodziną uratował ptaka. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Jelenie zarejestrowała fotopułapka w sierpniu na terenie wielkopolskiego Nadleśnictwa Czerniejewo. Pan Marek z Kobylnicy umieścił ukrytą kamerę w pobliżu zbiornika wodnego, do którego przychodzą zwierzęta.

- Jestem miłośnikiem natury, spędzam tam każdą wolną chwilę. Razem z kilkoma kolegami prowadzimy obserwację przyrody. Podpatrujemy, jak zachowuje się zwierzyna, bardzo to lubię. Interesuje mnie to od dzieciństwa. Moim marzeniem jest zwiększenie świadomości ludzi, chciałbym zbliżyć ludzkość do przyrody. Przyroda potrzebuje nas, żeby przetrwać. I robię to dzięki takim nagraniom, to bezbolesny i ciekawy sposób - mówił pan Marek. - Na nagraniu widoczne są jelenie byki, które zażywają kąpieli. Wysokie temperatury i brak wody powoduje, że zwierzętom jest gorąco. Chcą się ochłodzić, a małe zbiorniki są w takich miejscach bardzo potrzebne - wyjaśnia.

Biologia gatunku

Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) to jeden z największych gatunków z rodziny jeleniowatych (Cervidae). Masa ciała dużego osobnika wynosi do 350 kilogramów (maksymalnie 497). W Polsce jelenie występują we wszystkich większych kompleksach leśnych. Rykowisko, czyli okres godowy jeleni, przypada na drugą połowę września. U większości jeleniowatych poroże występuje tylko u samców, wyjątek stanowi renifer, którego samice mają z reguły poroże.

BYŁEŚ ŚWIADKIEM CIEKAWEGO ZJAWISKA? PRZEŚLIJ NAM MATERIAŁY NA KONTAKT 24

Marekr8nf Jelenie w leśnym SPA poczytaj