Jelenie weszły do kamienicy w Szczecinie. "Były przestraszone"

Siedmiolatek znalazł niebieskiego smoka - 10-05-2020 Na wyspie Padre położonej u wybrzeży amerykańskiego stanu Teksas, w zachodniej części Zatoki Meksykańskiej, 7-letni Hunter natrafił na niebieskiego smoka. Nie jest to - jak sugeruje jego nazwa - latające, ziejące ogniem stworzenie, ale gatunek morskiego ślimaka. Zdaniem pracowników parku narodowego Padre Island National Seashore to rzadkie znalezisko. czytaj dalej

W niedzielę rano na jedno z podwórek na osiedlu Dąbie w Szczecinie zabłąkały się trzy jelenie. Informacja pojawiła się na profilu "Łowczy Miejski - na ratunek zwierzętom".

Jak czytamy, zwierzęta wędrowały wzdłuż rzeki Płoni, były wystraszone i przedostały się między domy i garaże, aż do bramy kamienicy.

"Zorganizowaliśmy akcję tak, żeby jelenie nie wbiegły na ruchliwą jezdnię. Pomogła nam w zabezpieczeniu szczecińska policja. Otworzyliśmy bramę w stronę rzeki, autami zamknęliśmy przestrzeń na osiedle" - czytamy.

Oficer prasowa sierżant sztabowa Ewelina Gryszpan potwierdziła udział szczecińskiej policji w akcji ratowania jeleni. - Jelenie sprawnie przeszły przez drogę, pokonały ją bez jakichkolwiek utrudnień i komplikacji. Zdrowe dotarły do naturalnego środowiska - powiedziała w rozmowie z tvnmeteo.pl

Jelenie przebiegły do rzeki, przez ogrody na teren bagien nad jeziorem Dąbie.

Biologia gatunku

Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) to jeden z największych gatunków z rodziny jeleniowatych (Cervidae). Masa ciała dużego osobnika wynosi do 350 kilogramów (maksymalnie 497). W Polsce jelenie występują we wszystkich większych kompleksach leśnych.