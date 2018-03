"Jest bardzo ciężko" kontra "no trudno, trzeba żyć". Polaków opinie o pogodzie

Prognoza pogody na jutro: śnieg, mróz i dość silny wiatr - 16-03-2018 Sobota okaże się śnieżna na przeważającym obszarze kraju. Spadnie do 10 centymetrów śniegu, lokalnie pokrywa śnieżna może być jednak grubsza. Temperatura spadnie poniżej zera niemal w całej Polsce. czytaj dalej

Pytani przez reportera mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego przeważnie nie byli zadowoleni z panującej pogody.

- Brzydko bardzo. Chorób będzie znowu pełno. Lepiej, jak było ciepło, a zima się na nowo zrobiła - powiedziała jedna z kobiet na spacerze z wnuczkiem.

Na ulicach i chodnikach było bardzo ślisko. Do jednej z mieszkanek miasta reporter podszedł w momencie, kiedy ta się pośliznęła i nieomal upadła na ziemię. - Jest ślisko. Właśnie spieszę się na zajęcia, jestem już spóźniona, jest masakra. Autobusy nie jeżdżą. Szkoda, że dopiero teraz przyszła zima - przyznała dziewczyna.

- No trudno, trzeba żyć - stwierdził spacerujący chłopak. - To już marzec, według mnie już powinna być wiosna. Mam nadzieję, że w kwietniu już będzie ok - stwierdził.

Jednak nie wszyscy ostrowianie mieli negatywne zdanie na temat pogody. Pewna pani prowadziła rower i zapowiedziała wycieczkę poza miastem. - Przecież znacie powiedzenie, że w marcu jak w garncu, ale w maju także pamiętam niejeden śnieg. Wszystko jeszcze przed nami, nie jest źle - powiedziała.

"Znowu zima zaskoczyła drogowców"

"Wróciła zima". Sypie w wielu regionach, śniegu będzie przybywać - 16-03-2018 Do Polski wróciła zimowa aura - w wielu regionach w piątek zaczął sypać śnieg. W ciągu najbliższej doby pokrywa śnieżna może miejscami osiągnąć grubość kilkunastu, a w górach nawet 40 centymetrów. Materiały otrzymujemy od was na Kontakt 24. czytaj dalej

Aura nie sprzyjała także pozytywnemu nastrojowi wielu łodzian. - No, jest zimno. Ta pogoda jest masakryczna - narzekała jedna z łodzianek. Przyznała, że czeka na wiosnę.

Podobnego zdania był oczekujący na przejściu dla pieszych mężczyzna. - Jest fatalnie. Zima mogłaby się już skończyć. Zima to w górach, na nartach - mówił. Dodał też, że za chłodem i śniegiem nie tęsknił, ma też nadzieję, na rychłe nadejście wiosny.

Zapytani przez reportera kierowcy przyznali, że nie widzieli żadnej piaskarki. Jedna z kobiet powiedziała, że nie ma tragedii, podczas gdy inna zaznaczyła, że jezdnie są śliskie. - Mam cały czas letnie opony - przyznała się twierdząc, że nie spodziewała się powrotu takich warunków.

- Jest bardzo ciężko. Non stop pada - przyznał inny kierowca. Drogi w jego opinii były śliskie, zalegał na nich śnieg. - Znowu zima zaskoczyła drogowców - powiedział.

Podobnie jak w Ostrowie Wielkopolskim, również w Łodzi reporter natrafił na mieszkańca, który był z zimowej aury zadowolony. - W końcu mamy zimę, której nie mieliśmy przez długi czas. Niech dzieci chociaż zobaczą, że coś się dzieje na biało na zewnątrz - zaznaczył, dodając że mogą pójść na przykład na sanki.

- Kalendarzowo nadal mamy zimę, więc dlaczego miałoby nie być biało - żartował mężczyzna. - Od tego jest zima, żeby było trochę zimniej - podsumował.

"Taką mamy pogodę w Polsce"

Arktyczne powietrze napłynie do Polski. Możliwe są zawieje śnieżne - 16-03-2018 Zimowa aura utrzyma się miejscami przez kolejne dni. Śnieżnie i chłodno będzie przeważnie na południu kraju. Powieje również dość silny, porywisty wiatr. czytaj dalej

Śnieżyce przyczyniły się do znacznych utrudnień w komunikacji miejskiej w Łodzi. Wiele osób oczekiwało na autobusy i tramwaje kilkadziesiąt minut.

- Coś marnie to widzę - powiedział łodzianin oczekujący na autobus. - Co roku zima wypada w sierpniu i lipcu, więc jak dzisiaj wypadła w marcu to mnie zaskoczyła - ironizował. - Wie pan, w Polsce to jest tak: osiem miesięcy lekka zima, cztery miesiące dziadowskie lato. Taką mamy pogodę w Polsce, jak to powiedziała jedna pani polityk - podsumował mężczyzna.

- Dwadzieścia minut czekam na siedemdziesiątkę. Nic się nie pojawiło - narzekała kobieta na przystanku. - Zaskoczeni jesteśmy wszyscy, prawda? Zimą i taką sytuacją - dodała. Wyraziła swoje niezadowolenie również z samej wiaty przystankowej. W jej opinii jest zbyt mała i wąska, żeby się pod nią schronić.

Inny pan także czekał na autobus 20 minut. - Jak przyjdzie maj, to sprzętu mamy dużo, ale śniegu nie ma, a jak śnieg mamy, to nie ma sprzętu - podsumował łódzką sytuację mężczyzna.