"Już się chce wyjść z domu i poczuć tę wiosnę". Miejscami ponad 21 stopni

Piękna, słoneczna aura dotarła w niedzielę do wielu regionów Polski. Temperatura miejscami przekroczyła 21 stopni Celsjusza. W parkach i rezerwatach pojawili się spacerowicze spragnieni ciepła i słońca.

Niż Igor, który znajdował się nad południową Norwegią, ściągnął do nas w niedzielę ciepłe powietrze z południowego zachodu. Niestety, niż przesuwa się nad Bałtyk i od poniedziałku przyniesie nam ochłodzenie. W niedzielę poczuliśmy jednak zbliżającą się wielkimi krokami wiosnę.

Ponad 21 stopni w Tarnowie

Niedziela w wielu regionach kraju przyniosła bardzo duże ocieplenie. W Tarnowie termometry pokazały 21,3 stopni Celsjusza. Równie ciepło było w Nowym Sączu (21,2 st. C) i Krakowie (21 st. C).

Wcześniej tak ciepło było w Tarnowie 4 marca - temperatura wyniosła tam wtedy 19,1 st. C. Najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek odnotowano w marcu w Polsce, to 25,6 st. C. Tak było w Nowym Sączu na początku marca 1974 roku. W tym roku do rekordu zabrakło kilku stopni.

Temperatura w Polsce o godzinie 15.30 (wetteronline.de)

Kiedy pierwszy dzień wiosny?

Równonoc wiosenna, czyli rozpoczęcie astronomicznej wiosny, czeka nas 20 marca o godzinie 22.58. Jednak najbardziej znaną datą rozpoczęcia wiosny jest ta kalendarzowa - przypadają na 21 marca.

Korzystają z cudownej pogody

Ciepło zachęciło mieszkańców Chorzowa do wyjścia na zewnątrz. W Parku Śląskim w rozmowie z reporterką TVN24 spacerowicze wyrażali zadowolenie z pięknej pogody.

- Widać krokusy, przebiśniegi, bazie, pąki i uśmiechy na twarzach ludzi. My się ruszamy cały rok, to jest nasz park, mieszkamy niedaleko w związku z czym spędzamy tu każdą wolną chwilę. W takiej przyrodzie wiosennej, a jeszcze przed chwilą zimowej, jest super - mówili Anna i Irek. Ich zdaniem może przyjść jeszcze ochłodzenie. - Jest połowa marca, cieszmy się tym co jest, nie oczekujmy cudów - opowiadali.

Nagły przypływ ciepła zachęcił też panią Halinę do wyjścia na spacer z psem. - Pies mobilizuje, jest wspaniale. Byle się tak dłużej utrzymało. Tam są kwiatuszki, jest ślicznie - mówiła. Jej zdaniem taka pogoda nie oznacza, że ciepło z nami zostanie. - To są dopiero pierwsze zwiastuny, a co będzie dalej - zobaczymy - opowiadała w rozmowie z reporterką TVN24.

W podobnym tonie wypowiadała się pani Wiesia, która była zachwycona pogodą. - Już jest tak wiosennie, dopiero przyjechaliśmy, ale widać, że już się zieleni. Dzisiaj jest wyjątkowo ładnie więc myślę, że spacer się uda. Należy wykorzystać to i do słoneczka się uśmiechnąć - opowiadała.

Pięknie w Śnieżycowym Jarze

W rezerwacie przyrody Śnieżycowy Jar zakwitły śnieżyce. Turyści i spacerowicze przyszli wykorzystać piękną pogodę, by je podziwiać.

- Chcieliśmy pokazać naszej córeczce kwiaty, żeby zobaczyła, w jaki sposób się wiosna rodzi. My tak witamy wiosnę, inni będą topić marzannę, a my podeszliśmy do tematu trochę bardziej ekologicznie - mówiła kobieta podziwiająca z mężem kwiaty.

Również inni podziwiali piękno kwitnących śnieżyc. - Już kiedyś widziałam śnieżyce, ale w takiej ilości nie. To robi wrażenie. Już się chce wyjść z domu i poczuć tę wiosnę - mówiła inna spacerowiczka.