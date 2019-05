Kacza rodzina skierowana na właściwą drogę

Nie żyje Trevor - najbardziej samotny kaczor świata. Mieszkał w kałuży na małej wyspie - 28-01-2019 Trevor, okrzyknięty najbardziej samotnym kaczorem świata, nie przeżył ataku psów. Był jedyną kaczką na pacyficznej wyspie Niue, a ze względu na brak rzek i jezior zamieszkał w przydrożnej kałuży. czytaj dalej

Gdy w pobliżu komendy policji w Ostrowie Wielkopolskim funkcjonariusze zobaczyli stadko kaczek, postanowili interweniować. Mama z siedmioma pisklakami spacerowała blisko ruchliwej ulicy, co zagrażało bezpieczeństwu ptaków.

Policjanci pozbierali ptaki do pudła i przewieźli je do parku. Tam kaczkę i kaczęta wypuścili w rejonie stawu.

Nagraniem z nietypowej sobotniej akcji pochwalili się na stronie internetowej ostrowskiej policji.

Potwierdzone: hełm strażacki mieści dziesięć kaczuszek

Nietypową interwencję związaną z kaczątkami przeprowadzili także strażacy z miasta Littleton w Kolorado (USA).

We wtorek stadko piskląt wpadło do studzienki kanalizacyjnej. Jeden ze strażaków wszedł do kanału burzowego. We własnym hełmie wydobył całą dziesiątkę na powierzchnię, gdzie czekała ich zaniepokojona mama.

