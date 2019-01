Dla pani Anety i jej rodziny miała to być wycieczka jak każda inna. Nie pierwszy raz byli w Świeradowie-Zdroju (Dolnośląskie). Kiedy wjechali na Stóg Izerski, im oczom ukazały się śnieżne "rzeźby". Pan Grzegorz z kolei dzień przywitał na Śnieżce. - Przyroda potrafi robić fantastyczne przedstawienia - opowiadał. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

"Wygląda to przepięknie dla kogoś, kto nie musi tu żyć na co dzień" - 21-01-2019 Tej zimy na brak śniegu w górach nie można narzekać. Jednak przysypane po dach domy i białe ulice dla mieszkańców niektórych regionów stanowią duży problem. - Cały czas walczymy, żeby udrożnić drogi - mówił sołtys wsi Laliki, która została częściowo odcięta od świata. czytaj dalej

Reporterka 24 do Świeradowa przyjechała z oddalonych o ponad sto kilometrów Żar.

- Razem z mężem i synem wybraliśmy się na jednodniową wycieczkę. Nie była to pierwsza wyprawa w tamto miejsce. Kiedy wjechaliśmy gondolą na Stóg Izerski, naszym oczom ukazał się czarujący, zapierający dech w piersiach widok - opowiadała pani Aneta.

- Każdy, kto wjeżdżał na górę, był w niemałym szoku. Po prostu jedno wielkie wow. Magiczne widoki nie z tej ziemi - dodała.

"Myśleliśmy, że jesteśmy nie na tej ziemi"

- Takich widoków się nie spodziewaliśmy, nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Myśleliśmy, że jesteśmy daleko stąd, nie na tej ziemi - wspominała Reporterka 24.

Jak dodała, choinki były zaśnieżone do tego stopnia, że każda przybrała inny kształt. - Jedna z nich przypominała kobietę z dzbanem, druga staruszkę - wspominała. - Można było spacerować i podziwiać. Mężowi przypominało to nawet jedną ze scen filmowych science-fiction - przyznała autorka zdjęć.

Pani Aneta nie jest zawodowym fotografem. - Czasem, podczas wyjazdów, zdarza mi się coś uwiecznić. Szczególnie widząc coś takiego nie można sobie odmówić - zakończyła Reporterka 24.

ZOBACZ ZDJĘCIA, KTÓRE OTRZYMALIŚMY NA KONTAKT 24:

~Aneta Magicznie...Widoki nie z tej ziemi...















Poranek na Śnieżce

Mróz zmienił wodospad w lodową krainę - 21-01-2019 Temperatura spadła, woda zamarzła, a wodospad w chińskiej prowincji Szantung zmienił się w lodową rzeźbę. Widok jest niesamowity i przyciąga wielu turystów. czytaj dalej

Na równie piękne widoki trafił w Sudetach Reporter 24, Grzegorz.

- Po kilkunastu wietrznych i śnieżnych dniach w końcu pojawiło się okno pogodowe, które zapowiadało wspaniałe warunki na turystyczny wypad i zrobieniu kilka zdjęć - opowiadał. - Wczesnoporonna wyprawa w Karkonosze rozpoczęła się o czwartej nad ranem, potrzebowaliśmy trzech i pół godziny, aby z Karpacza przez Biały Jar i Równię dostać się na najwyższy szczyt w Sudetach, Śnieżkę - dodał.

Jak zaznaczył pan Grzegorz, szlak był bardzo trudny, a ogromne masy śniegu oraz zaspy zmusiły do dużego wysiłku. - O godzinie 6.30 byliśmy na szczycie, temperatura dochodziła do minus 18 stopni, a odczuwalna do minus 26 stopni - relacjonował.

Dodał, że kolejne dwie godziny na szczycie to prawdziwy pokaz gry kolorów. - Ogromne masy szadzi, jakie pokryły obiekty na Śnieżce, nadały miejscu wręcz kosmicznego charakteru niczym z Gwiezdnych Wojen i planeta Hoth. To było mistyczne przeżycie, przyroda potrafi robić fantastyczne przedstawienia - opisywał Reporter 24.