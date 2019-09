Kilkadziesiąt interwencji. Podtopienia w Kołobrzegu

Sztorm, porywisty wiatr, ulewny deszcz. Alarmy IMGW dla północy Polski - 10-09-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem i ulewnym deszczem na północy Polski. Na Bałtyku obowiązuje alarm przed sztormem. czytaj dalej

We wtorek w części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem.

>>>SPRAWDŹ, GDZIE OBOWIĄZUJĄ ALARMY

W Kołobrzegu od rana padał deszcz. Od godziny 4 spadły łącznie 53 litry wody na metr kwadratowy. Od północy prawie 60 l/mkw. Po południu sytuacja zaczęła się uspokajać.

Zalania w Kołobrzegu

Pierwsze informacje o podtopieniach kołobrzeska straż pożarna otrzymała we wtorek około godziny 11.30. To właśnie około godziny 11 deszcz padał najmocniej. Łącznie do wtorkowego popołudnia odnotowano około 40 interwencji. W związku z zalaniami zamknięto między innymi ulicę Łopuskiego.

Utrudniony jest też dojazd do szpitala. - Na drodze doprowadzającej do szpitala zalega woda - poinformował w rozmowie z tvnmeteo.pl kapitan Krzysztof Azierski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. - Napływ wody jest bardzo duży - podkreślił. Dodał, że strażacy cały czas wypompowują wodę.

Znajdujące się w pobliżu szpitala liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika również odczuwa skutki padającego deszczu. Z boiska spływa woda, a strażacy ułożyli tam prewencyjnie ponad 100 worków z piaskiem.