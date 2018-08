Kilkaset interwencji strażaków, zniszczone budynki. Bilans piątkowych nawałnic

Zerwane dachy, drzewa połamane niczym zapałki. Nad Podlasiem przeszła trąba powietrzna - 25-08-2018 Nawałnica, która przeszła w piątek nad miejscowością Sierzputy-Marki w powiecie łomżyńskim, pozostawiła po sobie wiele zniszczeń. Trwa szacowanie strat. czytaj dalej

- W związku z przechodzącymi nad Polską burzami w nocy z piątku na sobotę straż pożarna interweniowała 553 razy - poinformował w sobotę rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak.

Jedna osoba została lekko poszkodowana.

Ponad 500 interwencji

Rzecznik PSP poinformował, że spośród 553 interwencji 402 "dotyczyły usuwania połamanych drzew z ulic i dróg, a 151 - wypompowywania wody z piwnic budynków”.

- 86 razy strażacy interweniowali na Śląsku, 73 razy na Mazowszu, 72 na Podlasiu, a 60 w Łódzkiem - dodał.

Frątczak poinformował, że w województwach: podlaskim, łódzkim i opolskim zostały uszkodzone dachy kilkudziesięciu budynków - wszystkie te budynki zostały zabezpieczone przez strażaków folią i plandekami.

Lubelszczyzna po burzach

Prognoza pogody na dziś: dużo chłodniej, w całym kraju deszczowo - 25-08-2018 W całym kraju możliwe są opady deszczu, w niektórych regionach niewykluczone są też burze. Będzie dużo chłodniej - miejscami temperatura nie przekroczy 19 stopni. czytaj dalej

55 razy strażacy wyjeżdżali w woj. lubelskim do usuwania skutków burz, które przeszły nad regionem w nocy z piątku na sobotę. Silny wiatr uszkodził dachy na pięciu budynkach, a w 18 gospodarstwach doszło do podtopień.

- W zdecydowanej większości nasze interwencje dotyczyły usuwania z dróg połamanych drzew i konarów - powiedział w sobotę oficer dyżurny ze Stanowiska Kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

W powiecie krasnostawskim na skutek silnego wiatru doszło do uszkodzeń dachów na pięciu budynkach. 18 razy wyjeżdżali strażacy do wypompowywania wody z piwnic i posesji, w których doszło do podtopień. W Białej Podlaskiej w piątek wieczorem powalone drzewo przygniotło dwa samochody, jedna osoba trafiła do szpitala na obserwację.

Najwięcej interwencji było w powiatach bialskim (19) i lubelskim (17).

Uszkodzone budynki na Podlasiu

"Jesteśmy w środku jakiegoś tajfunu". Burza pyłowa przy wjeździe do Krapkowic - 24-08-2018 Droga krajowa numer 45 przy wjeździe do Krapkowic (Opolszczyzna) spowiła się pyłem niesionym przez bardzo silny wiatr. - Czegoś takiego jeszcze nie widziałem - mówił mężczyzna jadący tamtędy samochodem. Nagranie zjawiska otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Jak relacjonował w sobotę reporter TVN24 Mateusz Grzymkowski, w woj. podlaskim odnotowano ponad 40 uszkodzonych dachów. Według informacji PGE Białystok, nadal trzy tysiące odbiorców jest pozbawionych prądu. Nie ma też informacji o osobach poszkodowanych.

30 razy interweniowano w związku z powalonymi drzewami lub konarami. 20 razy strażacy wyjeżdżali w związku z uszkodzeniami dachów m.in. w powiatach monieckim, łomżyńskim i augustowskim. Wśród uszkodzeń dachów cztery zdarzenia dotyczą domów, pozostałe - budynków gospodarczych.

W miejscowości Sierzputy-Marki w powiecie łomżyńskim przeszła trąba powietrzna.

W Białymstoku doszło też w czasie burzy do pożaru mieszkalnego poddasza - według wstępnych ustaleń, przyczyną było uderzenie pioruna.

Obejrzyj relację z Sierzput-Marek:

Wideo Sierzputy-Marki po przejściu trąby powietrznej

Linia kolejowa na Pomorzu odblokowana

Wiele pogodowych przeszkód na drogach - 25-08-2018 Deszcz i burze utrudnią jazdę kierowcom. czytaj dalej

Ruch pociągów na trasie Lębork – Łeba został wznowiony w sobotę. Był wstrzymany przez kilkanaście godzin po tym, jak nad Lędziechowem na Pomorzu przeszła ulewa i torowisko zostało zalane przez wodę z piachem z okolicznych pól.

- Wszystkie prace związane z usuwaniem skutków gwałtownej burzy zostały zakończone o godz. 4.15, wcześniej niż to zakładaliśmy. Na miejscu pracował nasz cały sprzęt techniczny do usuwania tego typu skutków. Przez całą noc pracowały zespoły techników Polskich Linii Kolejowych. Ruch pociągów został przywrócony i te kursują według rozkładu jazdy - poinformowała w sobotę Magdalena Janus z zespołu prasowego spółki PKP PLK.

Ulewa, która po południu w piątek przeszła nad Lędziechowem, w gminie Nowa Wieś Lęborska, spowodowała, że woda z piachem spłynęła z wyżej położonych pól i zalała torowisko i peron we wsi, a także jedną ulicę i dwie posesje. Przy usuwaniu skutków ulewy pracowało też 11 zastępów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

Nawałnice na Dolnym Śląsku

Burze nie oszczędziły też Dolnego Śląska.

- Odnotowaliśmy około 80 zdarzeń meteorologicznych, ale były to drobne rzeczy - powiedział w sobotę dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy mieli zgłoszenia o ułamanych konarach, pochylonych lub powalonych drzewach. Kilka razy pompowali wodę z dróg i udrażniali przepusty. Najwięcej pracy mieli w powiecie jastrzębskim. Według służb kryzysowych wojewody śląskiego, zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła wiatrołomów, reszta - lekkich podtopień ulic oraz budynków. Nikt nie został poszkodowany.

Grzmiało na Opolszczyźnie

Ziemia nadal przesuszona. Najnowszy raport - 23-08-2018 W rolnictwie nadal utrzymuje się susza. Największy niedobór wody występuje na zachodzie Polski. Najbardziej zagrożone są uprawy roślin strączkowych i krzewów owocowych. Raport opublikował w czwartek Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG). czytaj dalej

Burze przeszły również nad województwie opolskim. Jak informował w piątek oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, interweniowano blisko 70 razy.

Najpoważniejsze straty burze wyrządziły w powiecie opolskim i oleskim. W Brynicy pod naciskiem ulewnego deszczu i wiatru zarwał się dach budynku mieszkalnego. W tej samej miejscowości burza całkowicie zniszczyła budynek gospodarczy. Akcję ratowniczą utrudniały drzewa i konary leżące na drogach dojazdowych.

Wiatr i deszcz uszkodziły także dachy budynków w Łubnianach i Dąbrówce Łubniańskiej. Interweniowano także przy podtopieniach w powiecie oleskim.

Wasze materiały

Burze występowały również w innych regionach. Na Kontakt 24 otrzymalismy od was liczne zdjęcia i nagrania.

~Tata Tomek CHEŁM LUBELSKIE BURZA MIJA NAS







~Brzeziny bez cenzury Brzeziny woj łódzkie DK 72 poczytaj

~Gosia Nawałnica we Wrocławiu

~Kasia Siechnice koło Wrocławia



~Agata Gradobicie w Siechnicach



~Anetta Armagedon na Dolnym Śląsku w Siechnicach





~Bolek Oberwanie chmury w gminie Żórawina poczytaj

~Bolek Gmina Żórawina poczytaj

~Bolek Gmina Żorawina



~Aleksandra Nawałnica na drodze ... ARMAGEDON!!!!!! poczytaj

~Iga Burza Mokotów poczytaj

~TQ burza nad Bemowem







~Markus Markus poczytaj

~Estera Kętrzyn (Mazury) kilka minut temu poczytaj

~Kaziu26 Burza we Wrocławiu poczytaj