"Klapanie, trelowanie, korkowanie i szlifowanie". Głuszce tokują mimo nawrotu zimy

Wywieźli go do puszczy, ale wrócił. Wojtek pokochał wieś Budy - 13-03-2018

Pamiętacie żubra Wojtka? Już raz został schwytany i wywieziony do Puszczy Białowieskiej. Nie zabawił tam jednak długo i wrócił do swojej ulubionej wsi Budy. Upodobał sobie to miejsce, bo żywi się na łąkach i jest najprawdopodobniej dyskretnie dokarmiany przez niektórych mieszkańców. czytaj dalej