Komarom i kleszczom służy zmiana klimatu. Unia ostrzega Europejczyków - 18-03-2018 Ocieplenie klimatu ułatwia komarom i kleszczom mnożenie się, adaptowanie do różnych pór roku oraz rozprzestrzenianie. Dla mieszkańców wielu regionów - w tym Europejczyków - oznacza to, że choroby, których jeszcze niedawno obawiali się tylko w dalekiej podróży, mogą stać się realnym zagrożeniem w miejscu zamieszkania. Potwierdza to najnowszy unijny raport.

- Oczywiście kleszcze zimą nie umierają - mówi Radomir Jaskuła z katedry zoologii bezkręgowców i hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego. - To jest tak, że pewne stadia rozwojowe, w szczególności nimfy, czyli te najmniejsze stadia rozwojowe, przebywają w okresie zimy na żywicielach trochę innego kalibru niż człowiek. Pasożytują na przykład na drobnych ssakach leśnych, takich jak gryzonie czy ryjówki - tłumaczy.

Kleszcze można przez całą zimę znajdować również na lisach czy dzikach.

Ukąszenia już w styczniu

Zimą, nawet w cieplejsze dni, człowiek jest ubrany w długie spodnie, często wysokie buty, co utrudnia kleszczom wczepienie się w skórę. Inaczej jest w przypadku zwierząt, które ciągle są narażone na ukąszenia.

- Pierwsze przypadki były u kotów w styczniu - zauważył weterynarz Adam Szymaniak. Do jego kliniki w Łodzi trafiło osiem ukąszonych przez kleszcze kotów. - Na szczęście nie było powikłań. Nie stwierdziliśmy ani jednej boreliozy, czy babeszjozy - dodał.

- Jest to może o tyle nietypowe, że w ostatnich latach mamy bardzo łagodne zimy, w związku z tym aktywność tych pasożytów może się zaczynać wcześniej - mówił Jaskuła. Dodał, że dotyczy to zwłaszcza większych ssaków (w tym człowieka), które mogą być kąsane wcześniej niż te mniejsze. - W związku z tym możemy trochę wcześniej niż w poprzednich latach znajdować je na człowieku - przyznał.

Kleszcze są bardzo groźne

"Kleszcze są roznoszone po całej Polsce"

Jak podkreślił Szymaniak, kiedyś kleszcze bytowały głównie w niektórych regionach kraju - na Mazurach, Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i w okolicy Zalewu Zegrzyńskiego. - Natomiast ludzie podróżują ze zwierzętami i te chore kleszcze są roznoszone po całej Polsce. W tej chwili w Łodzi podczas sezonu babeszjoza to nie jest nic niezwykłego - dodał.

Pierwsze sygnały o ugryzieniach pojawiły się również w warszawskiej dzielnicy - Wawer.

Fakty i mity o ukąszeniu kleszczy

Przenoszą choroby zakaźne

Babeszjoza to jedna z chorób odkleszczowych, które są groźne dla zwierząt. Pierwszymi objawami są apatia, ospałość czy brak apetytu. Choroba może doprowadzić do stanów zapalnych organów wewnętrznych takich jak wątroba i nerki.

Kleszcze przenoszą także inne choroby, z których najgroźniejsza jest borelioza wywoływana przez bakterie należące do krętków (z rodzaju Borellia) oraz kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) wywoływane przez wirusa z rodziny flawiwirusów (Flaviviridae).

Do zakażenia dochodzi w czasie wysysania krwi. Dzieje się to w ciągu pierwszych 48 godzin - tyle czasu zajmuje bakteriom uwolnienie się z jelit kleszcza i przeniknięcie do jego ślinianek, skąd wraz ze śliną przechodzą do organizmu żywiciela.