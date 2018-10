Kolejna dostawa śniegu, obryw skalny. Niebezpieczne Tatry

"Idzie zima w góry". W Tatrach pada śnieg - 22-09-2018 W sobotni poranek w Tatrach na Kasprowym Wierchu zaczął padać śnieg. Według prognoz w najbliższych dniach może popadać mocniej. - Za kilka dni będzie tam 20 centymetrów śniegu - zapowiedział w programie "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 prezenter pogody Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Trudne warunki dla turystów

Po kilku bezśnieżnych dniach w Tatry powróciła zima. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę na szczycie Kasprowego Wierchu (1988 metrów nad poziomem morza) leżało 13 centymetrów śniegu. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich grubość pokrywy śnieżnej wyniosła 15 cm.

Tatrzański Park Narodowy w komunikacie turystycznym poinformował, że "warunki do uprawiania turystyki w Tatrach nie są na obecną chwilę korzystne". Śnieg zalega od wysokości około 1400 metrów n.p.m. TPN przestrzega również, że szlaki przebiegające przez wyższe partie gór mogą być nieprzetarte. Temperatura, która nawet na mniejszych wysokościach spadała poniżej zera stopni Celsjusza, spowodowała, że powstały liczne oblodzenia.

Pierwszy tegoroczny śnieg spadł 22 września.

IMGW poinformował, że sypnęło również w Karkonoszach. Na szczycie Śnieżki (1602 m n. p. m.) o godzinie 6 w środę leżały dwa centymetry białego puchu.

"Kto by mnie zniósł w miarę szybko"

Ruch turystyczny na szlakach znacznie zmalał, a większość turystów jest świadomych trudnych warunków.

- Pogoda w górach jest nieprzewidywalna i zmienia się z minuty na minutę. Tak naprawdę człowiek widzi, jak jest dopiero, jak już jest na miejscu - mówiła pani Monika z Radzynia Podlaskiego.

Inna turystka, pani Dorota, przyznała, że zawróciła ze szlaku prowadzącego na Nosal. Jak powiedziała, "włączył się zdrowy rozsądek".

- Wiadomo, że jeśli ominiemy jeden mokry kamień, może na przykład piątego już nie ominiemy, jednak jest bardzo stromo. I kto tam po nas wjedzie - dodał jej partner Andrzej.

Wideo Turyści o warunkach turystycznych w Tatrach

Niebezpieczny obryw

TPN przekazał również, że na szlaku między Świnicą a Zawratem, w rejonie Niebieskiej Turni, doszło do kolejnego w tym roku obrywu skalnego. Duży fragment szlaku turystycznego został uszkodzony, wobec czego został zamknięty do odwołania. Ścieżka pozostaje zamknięta od 21 maja kiedy to doszło do pierwszego obrywu. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj

Ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o obrywie skalnym