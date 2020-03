Kolejne ofiary śmiertelne grypy w Polsce. W lutym zachorowało ponad 800 tysięcy osób

Koronawirus i grypa. Sprawdź, jakie wywołują objawy - 28-02-2020 Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 w Chinach wybuchła podczas polskiego szczytu zachorowań na grypę. Obie choroby wywołują prawie identyczne objawy. Jak powiedział dr Jerzy Jaroszewicz, w przypadku grypy mamy broń w postaci szczepionki. Na koronawirusa nie została jeszcze wynaleziona. Uruchomiona została całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, jej numer to 800-190-590. czytaj dalej

Jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) w okresie od 23 do 29 lutego 2020 roku zarejestrowano w Polsce ogółem 215994 zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność na tę chorobę wynosiła 80,4 osoby na 100 tysięcy osób.

Z powodu grypy w ostatnim tygodniu lutego zmarło osiem osób. Cztery przypadki śmiertelne odnotowano w województwie mazowieckim, dwa w województwie śląskim i po jednym w województwach lubelskim i wielkopolskim. Sześć osób z tych, które zmarły w wyniku zachorowania na grypę, przekroczyło 65 lat. Pozostałe dwie znajdowały się w przedziale wiekowym 15-64 lata.

Z danych NIZP-PZH za okres od 1 do 22 lutego wynika, że grypę potwierdzono u 605659 osób, a z powodu tej choroby zmarło 15 osób. Łącznie w lutym w Polsce zmarły 23 osoby.

Dlaczego grypa jest tak groźna

Jak mówił w ubiegłym tygodniu w rozmowie z TVN24 doktor habilitowany nauk medycznych Jerzy Jaroszewicz, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, choć w tym roku szczyt zachorowań na grypę przypadł na styczeń, zaszczepić można się w każdym momencie roku. Szczepionka jest bezpieczna i wskazana dla wszystkich osób, nawet dla kobiet w ciąży. Najgroźniejsze są jednak powikłania.

- Objawy grypy to przede wszystkim wysoka gorączka, bóle mięśni, bóle stawów, uczucie zmęczenia i rozbicia. Grypa jest groźna z powodu możliwości powikłań. Powoduje śródmiąższowe zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, a także zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz uszkodzenia wielonarządowe. To skutki mogące prowadzić nawet do śmierci. Dotyczą przede wszystkim osób starszych z innymi chorobami współistniejącymi - tłumaczył Jaroszewicz.

Higiena, dbanie o odporność

Niezwykle istotne, jak podkreślają eksperci, jest także przestrzeganie zasad higieny, takich jak częste mycie rąk oraz kichanie i kasłanie w zgięcie łokciowe. Dzięki temu dłonie nie zostaną skażone wirusem i chory nie przeniesie go na inne osoby.

W miejscach publicznych i w środkach transportu należy unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia. Lekarze radzą, aby zadbać o kondycję fizyczną i właściwą dietę, co ma znaczący wpływ na odporność.