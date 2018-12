Dwie osoby zmarły we wtorek z powodu wychłodzenia - poinformowało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Służby apelują, żeby nie przechodzić obojętnie obok osób, które mogą potrzebować pomocy.

Od początku listopada z powodu wychłodzenia zmarło już 26 osób.

Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, między innymi osoby bezdomne i starsze.

"Nie bądź obojętny, gdy widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy. [...] Reaguj! Zadzwoń pod numer alarmowy 112. Możesz uratować komuś życie" - apeluje na Twitterze RCB.

Noc ze środy na czwartek będzie mroźna w wielu regionach. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 1 st. C na Pomorzu.

📢 Nie bądź obojętny, gdy widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy. Wczoraj z wychłodzenia zmarły dwie osoby. Reaguj! ☎️Zadzwoń pod numer alarmowy 112. Możesz uratować komuś życie. #bezpieczeństwo #zima #mróz pic.twitter.com/02N8eMlOh7 — RCB (@RCB_RP) 12 grudnia 2018

Jak postępować w przypadku podejrzenia hipotermii?

W przypadku podejrzenia hipotermii bardzo ważne jest jak najszybsze udzielenie pierwszej pomocy. Należy jednak pamiętać o ocenie bezpieczeństwa danego miejsca oraz założyć rękawiczki, aby samemu nie doznać odmrożeń. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie oddechu i przytomności poszkodowanego. Po zawiadomieniu odpowiednich służb, powinniśmy zadbać, aby nie doszło do dalszego wychłodzenia organizmu i w miarę możliwości zabrać poszkodowanego w cieplejsze miejsce. Gdy jego ubranie jest mokre, należy je rozciąć i zdjąć. W przypadku podejrzenia odmrożeń powinno się rozluźnić uciskające części garderoby, które ograniczają ukrwienie. Osobę poszkodowaną trzeba okryć kocem lub folią izotermiczną - złotą stroną do góry.

Jeśli poszkodowany jest przytomny, w miarę możliwości, powinniśmy podać mu gorący napój z wysoką zawartością cukru. Nie może zawierać w sobie alkoholu, ponieważ sprzyja on wyziębianiu organizmu. Uszkodzenia skóry powinniśmy zabezpieczyć suchym opatrunkiem. W celach rozgrzania ciała nie można go pocierać, ani gwałtownie poruszać poszkodowanym. Należy pamiętać o kontrolowaniu oddechu osoby poszkodowanej do czasu przyjazdu karetki.

Jak chronić się przed mrozem? (RCB)

Ubiegłoroczny bilans

Oficjalne dane policji mówią, że w okresie od listopada do marca sezonu 2017/2018, w wyniku wychłodzenia zmarły 83 osoby - 74 mężczyzn, osiem kobiet i jedno dziecko (nietrzeźwy piętnastolatek pozostawiony przy drodze). Z analiz policji w ośmiu przypadkach, bezpośrednio przed śmiercią, ofiary spożywały alkohol. Dwunastu zmarłych to osoby bezdomne.