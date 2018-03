Prognoza pogody na dziś: im dalej na południe, tym mroźniej - 18-03-2018 Niedziela przyniesie na południu kraju opady śniegu. Miejscami możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne. czytaj dalej

Noc z soboty na niedzielę oraz poranek były bardzo mroźne. W Zakopanem, Lublinie i we Włodawie (woj. lubelskie) termometry pokazały -12 stopni Celsjusza. Niewiele cieplej było w Jeleniej Górze, Kłodzku, Częstochowie, Kielcach, Sandomierzu, Zamościu i Kozienicach. W tych miejscach temperatura spadła do -11 stopni. W Warszawie i we Wrocławiu odnotowano -8 st. C, w Poznaniu i Gdańsku -7 st. C. Nigdzie nie odnotowano dodatnich wartości temperatury.

W niedzielę termometry wskażą maksymalnie od -7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 3 st. C na Pomorzu.

Kolejne ofiary mrozu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w niedzielny poranek, że w sobotę dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia, jedna zatruła się czadem. Jak wynika z danych podawanych przez służby, od początku listopada zeszłego roku w wyniku wychłodzenia zmarło 75 osób.

Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, między innymi osoby bezdomne i starsze. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie - przypominają.

"Reagujmy, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy i pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa" - zaapelowało RCB.

Jak chronić się przed mrozem? (RCB)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Pogoda nadal w wielu regionach może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla południowych regionów Polski.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - subregion południowy

Ostrzeżenia dotyczą możliwości wystąpienia zawiei i zamieci śnieżnych spowodowanych północno-wschodnim i wschodnim wiatrem. Może powiać ze średnią prędkością 30-40 kilometrów na godzinę, w porywach do 55 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do północy w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

W tym regionie prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości 30-40 km/h, z porywami do 55 km/h. Powieje z północnego wschodu i wschodu. Ostrzeżenie obowiązuje do północy w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30-40 kilometrów na godzinę, z porywami do 65 km/h. Powieje z północnego wschodu. Okresami wystąpią słabe opady śniegu. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Ostrzeżenia w tym województwie dotyczą wystąpienia intensywnych opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na południu województwa może spaść do 25 centymetrów śniegu, a na północy do 15 cm. Wiatr o średniej prędkości od 30-40 km/h, z porywami do 70 km/h. Mogą powstać zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Alert pogodowy dotyczy silnych opadów śniegu i wystąpienia zawiei oraz zamieci śnieżnych. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10-15 cm. Północno-wschodni wiatr o średniej prędkości od 30-40 km/h, z porywami do 70 km/h, spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - subregion jurajski

Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30-40 km/h, z porywami do 65 km/h. Powieje z północnego wschodu. Może popadać śnieg. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".