Koronawirus a cukrzyca. Diabetofon. Uruchomiono specjalną infolinię dla diabetyków

Jak podało stowarzyszenie w czwartek, do tej pory z Diabetofonu skorzystało prawie 100 osób. Najwięcej pytań i obaw chorych na cukrzycę wzbudzają kwestie związane z interpretacją wyników poziomu glukozy. W przypadku kobiet ciężarnych codziennym wyzwaniem jest brak spójności przekazywanych im informacji co do norm w diagnostyce cukrzycy w ciąży. Wiele osób pyta także, co robić, gdyby osoba z cukrzycą musiała zgłosić się do szpitala, oraz jak postępować w nagłych przypadkach. Chodzi tutaj na przykład o spadek poziomu glukozy w warunkach domowych czy też nagły wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego.

- W szeregach Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej są między innymi edukatorzy do spraw diabetologii z wieloletnim stażem, z ogromnym doświadczeniem w pracy z osobami chorymi na cukrzycę i ich rodzinami. Dzielimy się swoją wiedzą, ale tylko pod jednym warunkiem, który zawsze powtarzamy: przekaż dalej. Skontaktuj się z innymi osobami chorymi na cukrzycę, wspieraj ich i motywuj. Jeśli pojawią się pytania bez odpowiedzi, jesteśmy! - powiedziała prezes stowarzyszenia Beata Stepanow.

Diabetofon dostępny każdego dnia tygodnia

Odbyć rozmowę telefoniczną z doświadczonymi edukatorami do spraw diabetologii i uzyskać fachową poradę można codziennie w godzinach 18-20. Numery Diabetofonu są różne w różne dni tygodnia, przypisane do dyżurującego eksperta. W poniedziałki i soboty to nr 665-720-807, czwartki i niedziele – 507-674-410, wtorki – 602-537-211, a piątki 668-252-022. Pytania można zadawać również przez e-mail ced.polska@wp.pl i profil stowarzyszenia na Facebooku.

Stowarzyszenie zapewnia, że nikt nie zostanie zostawiony bez wsparcia.

Cukrzyca a koronawirus

Jak poinformowało w ostatnim czasie Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD), w grupie pacjentów z cukrzycą problemem jest nie tyle większe prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem, ile gorsze rezultaty leczenia. Istnieje większe prawdopodobieństwo rozwoju ciężkich objawów i powikłań.

"W Chinach, gdzie zanotowano dotychczas najwięcej przypadków zakażenia, zauważono, iż pacjenci z cukrzycą posiadają wyższe ryzyko rozwoju ciężkich powikłań i zgonu niż osoby bez cukrzycy" - wskazali eksperci PTD na stronie internetowej towarzystwa.

Zauważyli też pewną zależność między liczbą chorób towarzyszących, takich jak na przykład cukrzyca i choroba serca, oraz ryzykiem rozwoju ciężkich powikłań COVID-19. "Im więcej chorób, tym to ryzyko jest wyższe" - dodali.

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z listopada 2018 roku, na cukrzycę choruje około trzech milionów Polaków.