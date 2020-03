Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności? 32 tysiące połączeń z infolinią NFZ. O to pytacie najczęściej - 13-03-2020 Dlaczego tak ważne jest mycie rąk? Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem? Czy można zmienić termin sanatorium na inny? Te i inne pytania zadajecie najczęściej na bezpłatnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomionej specjalnie w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. NFZ publikuje odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania. czytaj dalej

Zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, by żywność mogła być źródłem czy pośrednim ogniwem transmisji wirusa.

GIS przywołał tu stanowisko Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), mówiące między innymi, że na podstawie doświadczeń z wirusami SARS i MERS można sądzić, iż nie dochodzi do infekcji człowieka wirusem SARS COV-2 poprzez żywność.

Sanepid akcentuje jednocześnie, że w zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa zapobiegających zanieczyszczeniu, także temu wtórnemu na etapie dystrybucji i sprzedaży.

Na zakupach. Co robić, czego unikać?

Świadomy klient-konsument przebywając w sklepach, supermarketach, centrach handlowych powinien zawsze pamiętać o tym, że jest współodpowiedzialny za zdrowie swoje i innych osób - zaznacza GIS.



W miarę możliwości należy unikać przebywania w miejscach zatłoczonych, utrzymywać odstępy w kolejkach. Dlatego należy pamiętać o higienie rąk oraz higienie kichania i kasłania, w szczególności przy pakowaniu żywności luzem, nieopakowanej np. pieczywo, produkty cukiernicze, orzechy.



Do pakowania należy używać dostępnych rękawic foliowych oraz torebek. Niehigienicznym zachowaniem jest przebieranie i dotykanie produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze).

Jedz bezpiecznie (tvnmeteo.pl za WHO)

W domu. Jak przygotowywać żywność?

W domu należy zachowywać właściwą higienę mycia i przygotowania żywności. Jest to priorytet nie tylko w przypadku koronawirusa, ale przede wszystkim typowych zanieczyszczeń mikrobiologicznych prowadzących do zatruć pokarmowych.



GIS przypomina, że należy myć ręce, narzędzia kuchenne, blaty robocze, deski. Zawsze pamiętać o separacji produktów surowych i produktów już przygotowanych do spożycia, w celu uniknięcia zanieczyszczeń krzyżowych w kuchniach.

Obróbka termiczna. O czym trzeba pamiętać?

Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa - koronawirus ulega zniszczeniu, gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury, np. 60 st. C przez 30 minut - przypomina GIS.

"Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych, typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym również SARS COV-2" – zauważono.

Jak przenosi się SARS COV-2?

Nowy koronawirus przenosi się bezpośrednio – poprzez kontakt z wydzielinami zainfekowanej osoby (droga kropelkowa, ale również kał i mocz). Pośrednio – poprzez kontakt z powierzchniami, na których znajdują się wydzieliny osoby zainfekowanej np. poprzez kichanie i kaszel.



GIS przypomina, że aktualnie dostępne dane wskazują na to, że wirus może przetrwać kilka godzin na powierzchniach. Można pozbyć się go ze środowiska, podobnie jak w przypadku większości mikroorganizmów, za pomocą środków dezynfekcyjnych stosowanych w gospodarstwie domowym. Warto więc często przecierać blaty kuchenne, stół i okolice miejsc, w których przygotowujemy posiłki.