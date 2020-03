OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24GO>>>

Polski rząd wprowadził nowe ograniczenia dotyczące przemieszczania się, które będą obowiązywać od środy 25 marca. Wszystko po to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Nowe regulacje, o których na konferencji prasowej mówili premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski, obowiązywać będą do 11 kwietnia.

Do tej pory polskie władze zalecały unikać wychodzenia w miejsca, gdzie znajdowały się duże skupiska ludzi. Można było jednak wychodzić na spacery do lasu czy do parku czy biegać. Jak będzie teraz po zaostrzeniu zasad dotyczących przemieszczania się?

Czy można wyjść pobiegać? Czy można iść na spacer?

Odpowiedź brzmi: tak.

"Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób" - czytamy na rządowej stronie gov.pl.

Przemieszczać się będzie można w grupie maksymalnie dwóch osób, ale ograniczenie to nie dotyczy rodzin i osób mieszkających pod jednym dachem.

Zaleca się jednak, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum.

Ograniczenia dotyczą natomiast placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia. Z nich nie wolno korzystać, podobnie jak z siłowni plenerowych. Z nich nie wolno korzystać.

Czy będę mógł wyjść z domu i zrobić zakupy, wyprowadzić psa, pójść do lekarza?

Odpowiedź brzmi: tak.

Ograniczenia w przemieszczaniu się nie dotyczą zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Jest to właśnie robienie zakupów, wyprowadzenie psa, wizyta u lekarza. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie czy pralnie nadal będą otwarte.

Od piątku, 20 marca na terenie Polski obowiązuje stan epidemii. Zdecydowano o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy. Wcześniej obowiązywała decyzja, że wszystkie placówki oświatowe w kraju będą zamknięte do 25 marca. Za złamanie kwarantanny grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.