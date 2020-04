Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób: maseczki to środek uzupełniający, a nie zastępczy - 09-04-2020 Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wydało opinię dotyczącą noszenia maseczek oraz innych osłon na twarz przez osoby, które nie chorują na COVID-19 lub przechodzą chorobę bezobjawowo. czytaj dalej

W czwartek odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. Poinformowali oni o przedłużeniu dotychczas obowiązujących obostrzeń, a także o wprowadzeniu nowych. Jednym z nich będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

>>>PRZEDŁUŻONE OBOSTRZENIA. OD 16 KWIETNIA OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA

Najważniejsze - używać poprawnie

Możliwości zakrywania ust i nosa jest wiele. Można używać szalika, chustek, maseczek uszytych z materiału lub maseczek jednorazowych.

- Jestem przeciwnikiem noszenia maseczek przez osoby, które nie wiedzą do końca, jak je stosować -zaznaczył prof. Włodzimierz Gut.

>>>JAK ZROBIĆ MASECZKĘ W DOMU

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę (Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna)

Jak używać maseczki?

Najpierw zakładamy ją na nos i dociskamy, owijamy dookoła uszu i z tyłu głowy wiążemy. Jeżeli mamy maseczkę z gumkami, należy nałożyć gumki za uszy. Prof. Gut tłumaczył, że maseczka powinna szczelnie przylegać do twarzy i nie być dotykana rękoma, co nie jest wcale takie proste.

Dodał, że nie można jej zsuwać na szyję. Nie można też odkrywać ust, gdy chcemy do kogoś mówić. - Nie dotykamy jej. A jeśli to zrobiliśmy, to nie wolno nam dotknąć oczu albo zakładamy gogle - zaznaczył.

Podkreślił też, że maseczka traci swoje właściwości ochronne, kiedy zawilgotnieje. - Powinniśmy wyciągnąć wtedy drugą maseczkę, potem trzecią i tak dalej - stwierdził. Maseczkę zdejmujemy dotykając jedynie sznurków lub gumek. Później koniecznie należy umyć ręce.

Profesor zwrócił uwagę na problem dotyczący utylizacji maseczek noszonych przez osoby chore. Powinno to się odbywać zgodnie z przepisami dotyczących odpadów medycznych. - Jeśli jest się zakażonym, to maseczkę należy nosić zawsze. Generalny problem z maseczkami jest taki, że po pierwsze, jeżeli ma ją osoba, która ma objawy i chroni w ten sposób innych, równocześnie ostrzegając (w ten sposób - przyp. red.) - bo taka jest też funkcja maseczki normalnie - to jest to o tyle problem, że to odpad medyczny. Wtedy maseczka jest skażona. Utylizacja odpadów medycznych ma swoje własne przepisy - powiedział.

