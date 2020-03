Najwięcej aktywnych przypadków zakażeń koronawirusem jest we Włoszech. Sprawdź statystyki - 16-03-2020 Na całym świecie liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 wzrosła niemal do 170 tysięcy. Najwięcej aktywnych przypadków - ponad 20 tysięcy - jest we Włoszech. Co jeszcze mówią liczby? czytaj dalej

O kwestię ozdrowieńców zapytany został w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Ocenił, że określenie "ozdrowieniec" nie jest terminem medycznym. - To jest osoba, u której objawy choroby ustępują, czyli człowiek, który po prostu zaczyna zdrowieć - tłumaczył.

- Zanim on (pacjent - przyp.red.) będzie wolny (od koronawirusa - przyp.red), musimy to potwierdzić i (chory - przyp.red.) musi przejść pełen cykl choroby - mówił Szumowski. Podkreślił, że ozdrowieńcy nie oznaczają ludzi zdrowych, którzy są wypuszczani do domów.

O ozdrowieńcach mówił też we "Wstajesz i wiesz" dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. - Ponowne badanie, z tego co się orientuję, nie wykazało w próbkach klinicznych u tych pacjentów obecności wirusa. Jeżeli osoba miała tego wirusa, a w tej chwili u niej go nie wykryto, to można mówić o ozdrowieniu - mówił.

W poniedziałek do godziny 11. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło łącznie 150 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce.

Definicja według ustawy

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ozdrowieniec to osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej, a niedawno chorowała na nią. Według ustawy, osoba ta podlega badaniom sanitarno-epidemiologicznym.