WHO: wzywamy wszystkie kraje do podwojenia wysiłków w walce z koronawirusem - 12-03-2020 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaapelowała o podwojenie wysiłków w walce z kryzysem wywołanym pandemią SARS-CoV-2. Do tej pory na świecie koronawirusem zakaziło się ponad 130 tysięcy osób. czytaj dalej

Z uwagi na występowanie w Polsce przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 Tatrzański Park Narodowy (TPN) będzie zamknięty dla turystów.

"W związku z zapowiedzią wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz odpowiadając na apel Premiera RP i Ministra Zdrowia, by na czas zagrożenia pozostać w domach, nie wychodzić bez potrzeby, w trosce o zdrowie wszystkich obywateli jesteśmy zmuszeni zamknąć teren TPN do odwołania" - czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Punkty wejścia do Parku zamknięte będą od 13 marca, a schroniska nie będą przyjmować rezerwacji. Nieczynne będą również parkingi oraz kolejka i wyciągi w rejonie Kasprowego Wierchu.

Jak pisze TPN, ta drastyczna, ale spójna z działaniami rządowymi decyzja została również uzgodniona z podmiotami działającymi w Tatrach. Mowa o Polskich Kolejach Linowych (PKL), Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK) i Wspólnocie Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi w Witowie.

"Zdajemy sobie sprawę z dobroczynnych właściwości przebywania na świeżym powietrzu, ale trzeba pamiętać, że turyści podróżują, korzystają ze środków komunikacji, restauracji i innych miejsc dostępnych publicznie, co może sprzyjać rozprzestrzenianiu się epidemii" - wyjaśnia wprowadzenie decyzji TPN. Dodaje, że zamknięcie terenu Tatr nie dotyczy mieszkańców powiatu tatrzańskiego.









Schroniska będą otwarte

Schroniska górskie w Tatrach, Beskidach i Pieninach pozostaną otwarte. Władze spółki PTTK Karpaty apelują jednak o nie odwiedzanie obiektów bez konieczności. O rozważanie powrotu do domów przebywających w schroniskach osób prosi z kolei TPN.

- Schroniska górskie pozostają otwarte dla turystów, co nie znaczy, że będą świadczyć wszystkie usługi. Prosimy i apelujemy do turystów, żeby z uwagi na sytuację ograniczyli odwiedzanie schronisk, gdyż miejsce, gdzie powstają większe skupiska ludzi, zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa - powiedział prezes spółki Jerzy Kalarus. Podkreślił, że jeżeli ktoś potrzebujący pomocy w górach przyjdzie do schroniska, to na pewno otrzyma stosowną pomoc.

Spółka PTTK Karpaty dysponuje 38 schroniskami w Tatrach, Beskidach i Pieninach. Do najsłynniejszych i najliczniej odwiedzanych należą schronisko w Morskim Oku, Dolinie Pięciu Stawów Polskich czy na Polanie Chochołowskiej.

W Polsce potwierdzono 51 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W wyniku choroby COVID-19, którą powoduje wirus, zmarła jedna osoba. Łącznie na świecie jest ponad 130 przypadków zachorowań. W środę sytuacja związana z koronawirusem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) została nazwana pandemią.