Odwołaj niepotrzebne wizyty u lekarza

Z wiekiem układ odpornościowy słabnie, dlatego w czasie trwającej pandemii ważne jest, aby osoby starsze podejmowały specjalne środki ostrożności. Eksperci do spraw chorób zakaźnych definiują "osoby starsze" jako te, które skończyły 60 lat. Amerykańska agencja Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) oraz geriatrzy Carla Perissinotto i Samir Sinha opracowali wskazówki dla seniorów.

Jeżeli możemy, powinniśmy odwołać wszystkie niepotrzebne wizyty u lekarza i rozważyć konsultację z lekarzem przez telefon. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło teleporady. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe i regularnie zażywające te same leki, ale i pozostali, nie muszą osobiście iść do lekarza po receptę na kontynuowanie leczenia.

Numer, pod którym dostaniemy instrukcję dalszego postępowania w celu uzyskania teleporady, to 800 190 590.

Całodobowa infolinia NFZ w sprawie koronawirusa (Główny Inspektorat Sanitarny)

Poproś o zrobienie zakupów

Na wypadek potrzeby dłuższego pozostania w domu, należy zaopatrzyć się w wystarczającą liczbę niezbędnych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego. Jeśli jesteś samotny, możesz zwrócić się z prośbą do innych. W różnych częściach Polski w robieniu najpotrzebniejszych zakupów seniorom pomagają sąsiedzi.

Jeżeli obawiasz się, że zachorowałeś, powiadom o tym bliską osobę lub sąsiada. Objawy COVID-19, choroby wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2 to najczęściej: gorączka, kaszel, duszności.

Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelna Izba Aptekarska)

Unikaj podróży i tłumów

CDC oraz geriatrzy odradzają odbywania zbędnych podróży. Należy zostać w domu, unikać słabo wentylowanych pomieszczeń, tłumów i zachowywać przynajmniej metr odległości od innych. Zawsze powinniśmy pamiętać o dokładnym i regularnym myciu rąk, w miejscach publicznych i po przyjściu do domu . W przypadku braku dostępu do mydła, można użyć środka dezynfekującego do rąk na bazie alkoholu.

Nie zaleca się odwiedzania osób starszych w domach opieki, jeżeli wykazujemy objawy typowe dla zakażenia koronawirusem.

ŹLE SIĘ CZUJESZ, MASZ GORĄCZKĘ? SPRAWDŹ, CO ROBIĆ

Jeszcze większą ostrożność powinny zachować osoby powyżej 80. roku życia. Raport opublikowany w czasopiśmie medycznym JAMA wykazał, że wśród 72 tysięcy chińskich pacjentów zakażonych koronawirusem, ogólna śmiertelność wyniosła 2,3 procenta, ale u osób w wieku powyżej 80 lat - 15 proc. U osób w wieku 70-79 lat śmiertelność to 8 proc. Zobacz statystyki.