Bardzo niebezpieczna sytuacja pogodowa w niemal całym kraju. W Małopolsce ponad 1260 osób nie ma dostępu do energii elektrycznej. Straż pożarna interweniowała ponad 1600 razy.

Czerwone alerty hydrologiczne. Już 11 województw objętych ostrzeżeniami - 19-07-2018 Wojewoda śląski ogłosił w środę pogotowie przeciwpowodziowe w Bielsku-Białej oraz w powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Po obfitych opadach, które przeszły nad Podbeskidziem znacząco bowiem wzrósł poziom wód w rzekach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 11 województw. Alert trzeciego stopnia obowiązuje dla województw śląskiego i małopolskiego. czytaj dalej

Bez prądu i wody

Na skutek intensywnych opadów deszczu strażacy w samej Małopolsce interweniowali ponad 400 razy. Najwięcej szkód woda wyrządziła w powiecie limanowskim. Również w województwie pomorskim, w Miastku, podtopione zostały ulice i budynki, między innymi szpital miejski.

W miejscowości Harklowa koło Nowego Targu wody Dunajca wdarły się do wsi. Strażacy budują tam zapory z worków z piaskiem i wypompowują wodę. Z uwagi na podtopienia wystąpiły awarie prądu. Łącznie w całej Małopolsce 1260 odbiorców nie ma energii elektrycznej. Największa awaria wystąpiła w gminie Chełmiec koło Nowego Sącza. Również z powodu silnych opadów deszczu jedno z trzech ujęć wody dla Zakopanego - w Kuźnicach - zostało zamknięte.

Zalanych zostało wiele dróg, na które woda naniosła konary. Nieprzejezdna jest droga krajowa nr 28 w miejscowości Dobra koło Limanowej i droga wojewódzka nr 986 w Lubomierzu koło Mszany Dolnej.

Na skutek intensywnych opadów deszczu odnotowano wzrosty poziomu wody we wszystkich zlewniach karpackich dopływów Wisły. Wzrosty te miały miejsce w strefie stanów średnich i wysokich, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych. Najintensywniejszy przebieg zjawisko miało na obszarze województw śląskiego oraz małopolskiego.

Liczne interwencje

Bardzo trudne warunki w górach. TOPR ostrzega - 19-07-2018 Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają przed bardzo niebezpieczną sytuacją pogodową. Widać to na nagraniu, na którym szlak turystyczny po słowackiej stronie zamienił się w rwący strumień. czytaj dalej

Zamknięty most, podtopione wsie

W powiecie limanowskim strażacy musieli m.in. ewakuować ludzi z samochodów i budynków. 80 budynków jest odciętych od świata. - Ewakuowaliśmy kierowców, którzy utknęli na zalanej drodze wojewódzkiej numer 968 pomiędzy Mszaną Dolną a miejscowością Kamienica. Ewakuowaliśmy także cztery osoby z zalanych domów. Wiele dróg w powiecie limanowskim zostało podmytych, a na jezdnię zostały naniesione konary, co spowodowało odcięcie niektórych mieszkańców od świata. Do 80 budynków w miejscowości Kamienica nie ma możliwości dojazdu - powiedział komendant Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej Wojciech Frączek.

W czwartek rano przywrócono ruch na tymczasowym moście na zakopiance w Białym Dunajcu, zamkniętym przez noc. Wezbrane wody rzeki Biały Dunajec naniosły pod most konary, które oparły się o podpory mostu tymczasowego, powodując bardzo duży napór na konstrukcję. Policja nie mogła w tej sytuacji zagwarantować bezpieczeństwa samochodom przejeżdżającym przez ten most, w związku z tym cały odcinek drogi krajowej numer siedem, czyli popularnej zakopianki, był zamknięty na odcinku od Szaflar do Poronina. Samochody musiały jechać objazdami.

Podtopienia na Pomorzu

"Galimatias pogodowy" nad Europą. Ponad 30 stopni pod kołem podbiegunowym - 18-07-2018 - Dwa ośrodki ciśnienia - rosyjski wyż oraz niż ukraiński współgrają ze sobą w ten sposób, że z okolic południowo-wschodniej Europy do Polski płynie ciepłe i wilgotne powietrze, a samo ciepło płynie dalej do Skandynawii. Z tego powodu wynikła anomalia temperatury i wczoraj w Szwecji na termometrach pojawiły się nawet 33 stopnie Celsjusza - wyjaśniał na antenie TVN24 prezenter pogody Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Podmyte drogi, zalane posesje, w tym piwnica w szpitalu w Miastku - to skutki intensywnego deszczu, który padał w woj. pomorskim w nocy ze środy na czwartek. Straż pożarna odnotowała około 120 interwencji. Jak poinformował w czwartek rano rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Łukasz Płusa, najwięcej interwencji związanych z opadami odnotowano na zachodzie województwa, przede wszystkim w powiecie bytowskim. Na terenie tego powiatu straż pożarna interweniowała 65 razy. Z kolei 19 wyjazdów odnotowano w sąsiednim powiecie człuchowskim.Płusa wyjaśnił, że większość zdarzeń w powiecie bytowskim miała miejsce w Miastku i jego okolicach. W rejonie tym intensywne opady spowodowały utrudnienia na niektórych szosach, w tym na drodze krajowej nr 20. Rzecznik wyjaśnił, że na DK 20 woda podmyła pobocze i konieczne było wyłączenie z użytkowania jednego z pasów. Dodał, że konieczne było także wypompowanie wody z piwnic szpitala w Miastku.- Zanotowaliśmy też inne interwencje polegające na wypompowywaniu wody z posesji i piwnic. Zdarzały się też połamane gałęzie - powiedział Płusa.

Jak poinformował Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, mimo intensywnych opadów, poziom wody w żadnej z istotnych rzek na terenie woj. pomorskiego nie osiągnął stanów alarmowych.

Zalane ulice, budynki i piwnice

Prognoza pogody na dziś: zagrzmi niemal w całym kraju - 19-07-2018 Czwartek będzie deszczowy. Burze pojawią się niemal w całym kraju. Termometry pokażą od 21 do 28 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ponad 100 razy interweniowali w ciągu ostatniej doby strażacy w województwie łódzkim. Podczas jednej z akcji ranny został strażak. Interwencje związane były głównie z wypompowywaniem wody z zalanych piwnic i usuwaniem powalonych konarów.Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w ciągu ostatnich godzin doszło do 25 interwencji. Podtopione zostały 22 budynki m.in. w Łodzi, Łęczycy i Skierniewicach.

WCZK otrzymało m.in 50 zgłoszeń o rozlewiskach na łódzkich ulicach, które utrudniają poruszanie się po mieście samochodom i tramwajom. Nie kursuje m.in. tramwaj ul. Konstantynowską, gdzie zalany został przejazd pod wiaduktem kolejowym między alejami: Włókniarzy a Unii. Ruch uliczny utrudniają również nieczynne sygnalizacje świetlne. Według Centrum jest ich 20.

Padający deszcz spowodował zalanie dwóch dróg lokalnych w powiecie brzezińskim. W Konstantynowie Łódzkim wylała rzeka Łódka, której wody podtopiły trzy budynki znajdujące się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Niebezpiecznie na Śląsku

Na Śląsku Cieszyńskim stany ostrzegawcze przekroczone były na Olzie w Cieszynie, na Wiśle w Wiśle, Ustroniu, Skoczowie, na Brennicy w Górkach Wielkich oraz na Wapienicy i Białej w Bielsku-Białej; na Żywiecczyźnie zaś - na Koszarawie w Pewli Małej. Nigdzie nie były przekroczone poziomy alarmowe. Nocą strażacy interweniowali sporadycznie. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Cieszynie - 12 i Bielsku-Białej - 10. Strażacy wypompowywali wodę z podtopionych piwnic i udrożniali przepusty.

Według prognozy synoptyków z Instytutu Meteorologi i Gospodarki Wodnej w Krakowie przewiduje się dalsze opady, okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami spaść może od 20 do 40 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są burze z porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę.

Wojewoda śląski zobowiązał władze Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, a także wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podjęcia niezbędnych czynności, by zminimalizować zagrożenie dla ludzi i mienia.

Ewakuacja obozu harcerskiego

Ze względu na warunki atmosferyczne prewencyjnie ewakuowano pięć obozów harcerskich, na których łącznie przebywało 427 osób.

W Juszczynie w Małopolsce z powodu zagrożenia podtopieniem ewakuowano obóz harcerski. 120 dzieci i 16 osób dorosłych ulokowano w miejscowej szkole.

- Wszystkie dzieci są bezpieczne pod opieką organizatorów obozu. Obóz harcerski znajdował się nad strumykiem, ale ze względu na ostrzeżenie powodziowe trzeciego stopnia na terenie powiatu suskiego podjęto decyzję o ewakuacji całego obozu - wyjaśnił dyżurny straży pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

Strażacy sprawdzają, czy konieczne jest także przewiezienie w bezpieczne miejsce pozostawionego przez harcerzy mienia. Na obozie w Juszczynie przebywają harcerze z Brzeszcz, Oświęcimia i Krakowa.

Wysyłacie nam swoje filmy i zdjęcia

Reporterzy 24 wysyłali na Kontakt 24 materiały ukazujące sytuację pogodową w kraju. Dostaliśmy je między innymi z Tymbarku, Łodzi i Radomia.

~Tomasz Tylmanowa





~Krzysztof Krempachy zalane poczytaj

~Jacos19 Powodz w Tymbarku poczytaj

~Domino Burza pod Radomiem godz.17.06 poczytaj

~Marcin Łódź Piłsudskiego po burzy