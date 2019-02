Do kalendarzowej wiosny jeszcze daleko, jednak już widać jej pierwsze oznaki. Niewątpliwie jedną z nich jest zakwitnięcie krokusów w parku Jasne Błonia w Szczecinie. O pojawieniu się kwiatów rozmawiała ze szczecinianami reporterka TVN24 Maja Podemska.

Przedwczesnemu pojawieniu się kwiatów sprzyjała wysoka temperatura w ostatnich dniach - w środę termometry w mieście wskazały 9 stopni Celsjusza, w sobotę 9 lutego nawet 10 stopni.

- Czuję już wiosnę - powiedział reporterce TVN24 spacerujący po parku pan Zysiu.

- Tak, to już wiosna, na sto procent - stwierdził pan Przemek. Dodał, że pewnie lada moment znaczna część parku pokryje się krokusami. - Co roku tu jest pięknie. Mieszkam tutaj w okolicy, więc to jest piękna sprawa - przyznał.

"Czuć już wiosnę"

Pogłoski o pojawieniu się fioletowych kwiatów szybko rozniosły się wśród szczecinian. Niektórzy ruszyli do parku uzbrojeni w aparaty fotograficzne lub komórki. - Mama mi wysłała wiadomość, że słyszała, że krokusy już są na Jasnych Błoniach. Zadzwoniłam do niej na wideo i pokazałam, że faktycznie jest to prawda - powiedziała pani Marysia, która robiła zdjęcia kwiatom.

Objawią się pełną krasą?

Podkreśliła, że kwitnienie krokusów w lutym jest dziwne. Również u niej pod blokiem przyroda zadziwiła - wyrosły tam przebiśniegi. - Czuć już wiosnę, ale nie tylko dzięki temu. Już kilka dni temu mieliśmy dwa piękne dni, gdzie świeciło słoneczko i było ładnie słychać, jak ćwierkają ptaszki - przyznała pani Marysia.

W najbliższych dniach temperatura w Polsce może wzrosnąć nawet do 13 stopni Celsjusza, a na niebie na dłuższy czas zagości słońce.

- Właśnie rozmawiałyśmy, że może w niedzielę po tym słoneczku objawią się całą krasą - stwierdziła pani Małgorzata, spacerująca po Jasnych Błoniach z koleżanką.