Kroplówka dla "Chrobrego". W przetrwaniu upałów ma pomóc podlewanie

Chrobry się nie poddaje. Kolejny rok walczy o życie - 19-04-2018 Leśnicy z Nadleśnictwa Szprotawa (województwo lubuskie) zaczęli wiosenny monitoring dębu Chrobry. Ponad trzy lata temu drzewo zostało podpalone. Obawiano się, że to zakończy jego 750-letnie życie. Sędziwy dąb jednak się nie poddaje. czytaj dalej

Dąb Chrobry, król Borów Dolnośląskich, w czasie ostatnich upałów był specjalnie podlewany. Zraszano również glebę wokół niego. Leśnicy mają nadzieję, że takie zabiegi pozwolą na utrzymanie liści na drzewie. Chrobry walczy o życie. Od czterech lat jest pod specjalnym nadzorem leśników.

Drzewo podlewano podczas długotrwałych upałów również w minionych latach. Podczas jednego sezonu zostało zasilone 4,5 tysiącami metrów sześciennych wody.

Większość korony drzewa umarła

Tej wiosny ulistnienie rozwinęło się prawidłowo jedynie na 25 procentach głównych konarów, na których nie zaobserwowano zewnętrznych oznak chorobowych - ubytków kory bądź owocników grzybów. Pozostała część korony drzewa jest martwa.

Na martwych konarach odkryto owocniki huby siarkowej oraz ozorka dębowego, co jest oznaką postępującej martwicy drewna.

Zielone pąki radości. Spalony dąb Chrobry wraca do życia - 24-03-2015 Z pozoru całkowicie naturalna rzecz - wypuszczenie przez drzewo nowych pąków - wywołała ogromną radość leśników i miłośników Matki Natury. Drzewem, które się zazieleniło jest bowiem Chrobry - około 750-letni dąb, który kilka miesięcy temu został podpalony. czytaj dalej

"Chrobry" to jeden z najważniejszych dębów w Polsce. Rozpiętość korony wynosi około 16 metrów, wysokość 28 m, a obwód pnia 10 m. Wiek drzewa szacuje się na 753 lata, co oznacza, że wykiełkował on około 1265 roku. "Chrobry" jest jednym z największych drzew w Europie.

Jego nazwa nawiązuje do legendy, jakoby cesarz Otton III miał się pod nim spotkać z Bolesławem Chrobrym. Nie jest to jednak prawda, ponieważ obrady władców odbyły się w grodzie Ilva, obecnie Iławie, dzielnicy Szprotawy.

Pod specjalną opieką

Poza uporczywymi upałami drzewo ucierpiało także z powodu podpalenia w listopadzie 2014 roku.

Zespół specjalistów, przyrodników i leśników cały czas pracuje nad polepszeniem jakości życia drzewa i utrzymaniem jego zdrowotności. Monitoruje się go w zakresie stabilności gałęzi i pojawiających się szkodników. Zwraca się uwagę nie tylko na te, które występują na samym "Chrobrym", ale również na pobliskich drzewach.

Zdobywana przez specjalistów wiedza ma pozwolić na szybką reakcję, gdyby stan "Chrobrego" i jego otoczenia pogorszył się.