Krwawy superksiężyc na Waszych zdjęciach

Pierścienie Saturna mogą być od niego dużo młodsze - 18-01-2019 Pierścienie Saturna wcale nie muszą być tak stare jak sama planeta. Najnowsze dane NASA pokazują, że mogły powstać w ciągu ostatnich 100-10 milionów lat. czytaj dalej

W Polsce całkowite zaćmienie wystartowało o godzinie 5.41, a zakończy się o 6.43. Moment kulminacyjny miał miejsce o godzinie 6.12.

Superpełnia

Jednocześnie doszło do przejścia Księżyca przez perygeum, czyli najbliższy punkt jego orbity wokół Ziemi. Dzięki temu obserwujemy zjawisko superpełni, czyli superksiężyca. To oznacza, że Księżyc na niebie wydaje się trochę większy, niż w trakcie zwyczajnej pełni.

Czerwony kolor

Podczas zaćmienia Srebrny Glob miał czerwonawą barwę. Ziemia blokuje docieranie promieni słonecznych bezpośrednio do Księżyca. Atmosfera naszej planety powoduje załamywanie i rozpraszanie płynących do nas promieni słonecznych. Do Księżyca dociera trochę światła, ale jest ono jednak przefiltrowane przez atmosferę, która skuteczniej rozprasza światło o falach krótszych (niebieskie) niż dłuższych (czerwone).

Kolejne zaćmienie Księżyca, tym razem częściowe, będzie widoczne z Polski za około pół roku - 16 lipca 2019 r. Z kolei poprzednie całkowite zaćmienie Księżyca mieliśmy okazję oglądać 27 lipca 2018 r.

