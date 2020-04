Lasy zostaną otwarte. Kiedy będzie można iść na spacer do lasu?

Koronawirus w Polsce. Statystyki. Kto choruje, kto umiera - 16-04-2020 Główny Inspektorat Sanitarny opublikował statystyki dotyczące zachorowań na COVID-19 w Polsce. Kto choruje częściej? W jakim przedziale wiekowym odnotowano najwięcej przypadków śmiertelnych? czytaj dalej

- Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu, stopniowego zdejmowania pewnych obostrzeń. W ramach tego zestawu powrotu do nowej normalności, czy do nowej rzeczywistości gospodarczej, mamy przede wszystkim kilka nowych komunikatów. Po pierwsze otwarcie lasów i parków - mówił premier.

Lasy i parki będzie można odwiedzać od poniedziałku 20 kwietnia.

Morawiecki zaznaczył, że nie jest to "zaproszenie do niekontrolowanej rekreacji, do bardzo szerokich wyjść".

- To ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi i tak do tego podchodzimy - podkreślał.

Lasy i parki pozostają zamknięte od 3 kwietnia.

Najważniejszy rozsądek

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył, że poluzowania, o których mówił premier, a które zaczną obowiązywać od poniedziałku, powinny być używane "rozsądnie i w taki sposób, aby poprawić swoją kondycję psychiczną, ale nie narazić innych na zachorowanie".

- To nie jest zachęta do nieograniczonego przebywania w tych przestrzeniach. My cały czas powinniśmy się maksymalnie izolować. Tylko maksymalnie izolować się nie da w naszych domach przez rok, dlatego potrzebujemy tego wyjścia - mówił.

Jak zachowywać się w lesie

Lasy Państwowe apelowały o ostrożność w dobie pandemii jeszcze przed wydaniem zakazu wstępu do lasów:

"Prosimy gorąco: przede wszystkim siedźcie w domach, a jeśli już wybieracie się na spacer do lasu, zaplanujcie go tak, by nie potęgować zagrożenia dla siebie i innych. Lasów mamy mnóstwo, wszędzie w nich spacer jest tak samo zdrowy i przyjemny. Dlatego nie wybierajcie najpopularniejszych, "gorących turystycznie" atrakcji, lecz odkrywajcie w okolicy nowe leśne zakątki, mniej uczęszczane, gdzie łatwiej zachować maksymalne możliwe odosobnienie. Mamy w Polsce dość lasów, by każdy mógł znaleźć takie miejsce dla siebie. Lepszą porą na wyprawę będą też godziny poranne albo przed zachodem słońca i dni powszednie niż weekendy, bo wtedy ludzi w lesie jest mniej. Nastawcie się raczej na krótkie spacery niż dłuższe wycieczki krajoznawcze, unikajcie też ryzykownych zachowań, które mogłyby skutkować koniecznością wzywania służb ratunkowych - te mają obecnie ważniejsze zadania i są bardzo obciążone z powodu walki z SARS-CoV-2."

Podstawy nowej normalności (KPRM)