Lekarz pokazuje, jak prawidłowo założyć maseczkę. I jak ją zdjąć

"Musimy nauczyć się żyć z COVID-19 za plecami". Szczegółowe porady lekarza - 31-03-2020 - Kochani, wszystko mija nawet najdłuższa żmija. Zadbajcie o siebie i swoich najbliższych - zaapelował doktor Maciej Jędrzejko, który przedstawił szczegółowy poradnik na temat tego, jak przygotować się do walki z COVID-19. czytaj dalej

Zalecenia dotyczące noszenia maseczek przez osoby nie wykazujące żadnych objawów chorobowych nie są jednoznaczne.

We wtorek do tej kwestii odniósł się ekspert Światowej Organizacji Zdrowia, dr Mike Ryan. Poinformował, że WHO generalnie nie zaleca noszenia maseczek przez zdrowe osoby, ponieważ nie wiążą się z tym żadne korzyści. Zaznaczył jednak, że maseczka może chronić nie tyle osobę, która ją nosi, co innych w jej otoczeniu. Podobnego zdania jest doktor Maciej Jędrzejko, specjalista ginekolog-położnik.

- Uważam, że zastosowanie jakichkolwiek maseczek zawsze zmniejsza ekspozycję otoczenia na nasze wydzieliny. Być może taka maseczka materiałowa nie będzie nas chronić przed wydzielinami ze strony innych, ale za to my będziemy chronić innych - powiedział dr Jędrzejko.

Dodał, że maseczki po kilkunastu minutach do godziny od założenia wilgotnieją, a wtedy stają się siedliskiem bakterii i źródłem zakażenia. Dlatego trzeba je zmieniać lub prać, jeśli są wielorazowego użytku.

>>> WHO O NOSZENIU MASECZEK

Jak założyć maseczkę?

Jeśli już decydujemy się nosić maseczkę, warto wiedzieć, jak ją prawidłowo założyć. Podstawowa maseczka chirurgiczna ma dwie strony - jaśniejszą i ciemniejszą. Jak tłumaczył doktor Maciej Jędrzejko, należy zakładać ją ciemniejszą stroną na zewnątrz.

Najpierw zakładamy ją na nos i dociskamy, owijamy dookoła uszu i z tyłu głowy wiążemy.

- Bardzo ważne, aby ta maseczka obejmowała ściśle nos. Tak, żeby powietrze się nie wydostawało górą. Uciskamy sobie drucik przy nosie, a potem rozkładamy sobie maseczkę w dół, tak, żeby ściśle przylegała do skóry - mówił. Dodał, że osoby z dużym zarostem powinny się trochę ogolić, bo włosy mogą odpychać taką maseczkę i nie będzie ona skuteczna.

Maseczka chirurgiczna działa przez około 30-40 minut. Potem, kiedy wilgotnieje, staje się źródłem infekcji. Jak podkreślił lekarz, maseczka nie chroni nam oczu, o czym należy pamiętać. Można ochronić je, zakładając okulary lub plastikową przyłbicę. - Tak ochronimy się przed wirusami, wydzielinami, przed drobną mgiełką, która może wpaść do oczu - powiedział Jędrzejko.

Kto powinien nosić maseczkę? (Ministerstwo Zdrowia)

Jak zdjąć maseczkę?

Kiedy chcemy zdjąć maseczkę, należy pamiętać, że każde jej dotknięcie powoduje zabrudzenie i skażenie rąk. - Jeśli dotkniesz maski, to musisz natychmiast zdezynfekować rękę - mówił Jędrzejko. Podkreślił, że potencjalnie wszystko to, co jest na zewnątrz, jest zainfekowane. - Kiedy zdejmiemy maseczkę, wyrzucamy ją do kosza i dezynfekujemy ręce - dodał lekarz.

Posłuchaj całej rozmowy z Maciejem Jędrzejko: